Suya indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş'ın 'faturalar ucuzlayacak' dediği görüntüler gündem oldu

Ankara'da su tarifesinde yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklama gündem oldu. Yavaş, katıldığı canlı yayında "Kesinlikle ucuzlayacak. Su insan hakkıdır. " ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Yavaş'ın "Su kar amacıyla satılamaz. Su ihtiyacı hava ihtiyacı gibidir. Ankara bir ticarethane değil, Ankaralılar da müşteri değildir." şeklinde bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinin Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etti.Yavaş'ın suya indirim kararını veto etmesinin ardından yüzde 50 indirim yapılması teklifi yeniden kabul edildi.Gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. ABB'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın mahkemeye taşınacağı ifade edilerek 'Kanun dışı önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılmıştır. Zararın ekonomik koşullar nedeniyle daha da artması durumunda personel çıkartılmak zorunda kalınacaktır.' denildi.Suya yapılan indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklama gündem oldu. FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Yavaş, su faturalarına ilişkin şunları söylemişti:'Kesinlik ucuzlayacak. Su insan hakkıdır. Solumazsak ölürüz değil mi? Su içmezsek de ölürüz.''ANKARALILAR MÜŞTERİ DEĞİL'Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullanmıştı:'Su kar amacıyla satılamaz. Su ihtiyacı hava ihtiyacı gibidir. Ankara bir ticarethane değil, Ankaralılar da müşteri değildir. '