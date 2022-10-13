  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda zehir operasyonu!

Gümrük muhafaza ekiplerince biri İstanbul Havalimanı, ikisi Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 97 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi...

Ekleme: 13.10.2022 - 14:15 Güncelleme: 13.10.2022 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda zehir operasyonu!
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda gümrük muhafaza ekiplerince kargo gönderilerine ilişkin risk analizi çalışması yapıldığı ve bunun neticesinde transit olarak Türkiye'ye gelen bir kargo uçağının güzergah açısından riskli olarak değerlendirildiği belirtildi.

Gönderici ve alıcısının yabancı uyruklu kişiler olduğu; gönderilen kargonun detaylı kontrole tabi tutulduğu, aramaya narkotik dedektör köpeklerinin de dahil edildiği aktarıldı. Dedektör köpeklerin 2 kap olarak beyan edilen gönderiye aşırı tepki vermesi üzerine açılan gönderiden; görüntü ve koku itibarıyla tekstil izlenimi verilmiş rulolar içerisinde bez parçalarına sarılı halde haplar olduğu tespit edildi. Muhafaza ekiplerince hapların uyuşturucu test kitiyle yapılan kontrolünde, 33 kilo 800 gram ağırlığındaki hapların amfetamin olduğu belirlendi.

NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEKLER TEPKİ VERDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, gerçekleşen operasyonlarla ilgili olarak ise açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, bakanlık sistemleri üzerinden sürekli olarak yapılan risk analizinde Arnavutluk'tan gelen bir uçak ve yolcular detaylı incelemeye tabi tutuldu. Yapılan risk analizinde şüpheli olarak değerlendirilen 2 yolcu yakın takibe alındı. Şüpheli yolculara ait valizler x-ray taramasından geçirildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluklu bölgeler tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki verdiği valizler içerisine gizlenmiş halde 31 kilo 461 gram esrar ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise, terminalde valizlerin bulunduğu alanda narkotik dedektör köpeklerle yaptığı rutin görev esnasında, dedektör köpeklerin 2 adet valize aşırı tepki vermesi üzerine güvenlik önlemi aldı. Normal valiz alma bandına yönlendirilen şüpheli valizler ekiplerce takibe alındı. 2 yolcunun valizleri banttan almasıyla harekete geçen ekipler yaptıkları detaylı aramada valiz içerisine gizlenmiş halde 32 kilo 98 gram esrar ele geçirdi."

3 ayrı operasyonda 97 kilo 359 gram ağırlığında ve milyonlarca lira değerinde uyuşturucunun Türkiye'ye sokulmasının ve diğer ülkelere taşınmasının engellendiği vurgulandı. Açıklamada, olaylarla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiği, soruşturmaların ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.
Suya indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş'ın 'faturalar ucuzlayacak' dediği görüntüler gündem oldu
Kırım Köprüsü'ne saldırıda dikkat çeken iddia: Arkasında ABD mi var?
Kremlin'den Türk Akım Boru Hattı açıklaması: Saldırı girişiminde bulunan çok sayıda kişi gözaltında
Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Vladimir Putin: Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı
Torba yasa teklifi komisyonda! Hemen her kesimi ilgilendiriyor
Eylül ayı ABD enflasyon verileri açıklandı: Yine beklentileri aştı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması! 'Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye'
Astana'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi
Biden'ın 'nükleer' gafı dünyayı karıştırdı! 4 gündür yaşanan krizi düzeltmeye çalışıyorlar
Bakan Yanık destek ödemelerinin detaylarını açıkladı
CHP'li Seferihisar Belediyesi villa yapılan arazideki asırlık çam ağaçlarını katletti
Almanya'da enflasyon hız kesmiyor: 70 yılın zirvesi!
İBB aracındaki demirlerin çalışanlar tarafından hurdacıya satıldığı anlar görüntülendi
Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki gizemli 8 saati: Herkesi uçakla gönderdi Pensilvanya üzerinden kara yolunu seçti
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması! Aralık ayında...
Köylüler su faturası mağduru! Ankara'da köylüye 12 bin 803 TL su faturası geldi
Doğal gazda yeni umut! Putin'in Türkiye formülü dünya basınında; 'acil' koduyla duyurdular
Yalanın Sözcü’sünün oyunu ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansında önemli açıklamalar
WhatsApp'ta hesapların ele geçirilmesine neden olan büyük tehlike

WhatsApp'ta hesapların ele geçirilmesine neden olan büyük tehlike

Araç sahiplerinin beklediği indirim geldi: İşte motorinde yeni pompa fiyatları

Araç sahiplerinin beklediği indirim geldi: İşte motorinde yeni pompa fiyatları

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Nisa Mihriban bebekten acı haber!

Nisa Mihriban bebekten acı haber!