  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,03 - 18,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu'ndan tabela oyunu! 15 yıllık yurdu yeniden açtı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; 15 sene önce inşa edilen ve kullanılan yurdun açılışını yeniden gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, "Bugün Maltepe'de açılışı yapılan yurt binası zaten yıllardır kız öğrenci yurdu olarak işletiliyordu. İBB Başkanı ne yaptı? 2 tabela asıp binayı boyattı. Pes doğrusu" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan tabela oyunu! 15 yıllık yurdu yeniden açtı!
Ekleme: 13.10.2022 - 00:06 Güncelleme: 13.10.2022 - 00:33 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'ndan tabela oyunu! 15 yıllık yurdu yeniden açtı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 sene önce inşa edilen ve kullanılan yurdun açılışını yeniden gerçekleştirdi.

2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Maltepe Kız Öğrenci Yurdu'nun tabelasının değiştirildiği ve dış boya çalışması yapıldığı öğrenildi. Pandemi döneminde eğitime ara verilmesinin ardından yeni yönetim tarafından boşaltılan yurda 'Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Kız Öğrenci Yurdu' tabelası asıldı.

Ekrem İmamoğlu'ndan tabela oyunu! 15 yıllık yurdu yeniden açtı!

Yurt binasının yeni/önceki görüntüsü

Ekrem İmamoğlu'ndan tabela oyunu! 15 yıllık yurdu yeniden açtı!

EKŞİ: YURT BİNASI ZATEN YILLARDIR KIZ ÖĞRENCI YURDU OLARAK İŞLETİLİYORDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, 'İBB başkanının açıkladığı '150 günde 150 proje' balonunu bir kez daha patlatıyoruz. Bugün Maltepe'de açılışı yapılan yurt binası zaten yıllardır kız öğrenci yurdu olarak işletiliyordu. İBB Başkanı ne yaptı? 2 tabela asıp binayı boyattı. Pes doğrusu' ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan tabela oyunu! 15 yıllık yurdu yeniden açtı!

Kadem Ekşi, yaklaşık 15 yıl boyunca kız öğrencilere hizmet veren yurt binasının Ekrem İmamoğlu tarafından 'yeni yapıldı' denilerek açıldığını söyledi.

Kadem Ekşi, algı ve manipülasyonla bir şehrin geleceğinin inşa edilemeyeceğini belirterek, 'Ben 50 yıldır Maltepe'deyim. Yapıldığı belirtilen 260 yataklı öğrenci yurdu Cevizli Camii'mizin hemen bitişiğindedir. Öğrenci yurdu 20 yıldır öğrencileri misafir ediyor. 20 yıldır orası öğrenci yurdu olarak kullandığımız bir alan. Ne yapıldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Yukarıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazdı. Aşağıda da öğrenci kız yurdunun adını değiştirdi. İşte 150 tane projelerinden bir tanesi bu. Ben daha ne söyleyeyim?' dedi.
Ekrem İmamoğlu'ndan tabela oyunu! 15 yıllık yurdu yeniden açtı!
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesi' tartışması: Yüzde 400'e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?
Karadeniz gazında artık son viraj! Bakan Dönmez ‘Kara göründü’ diyerek duyurdu!
AK Parti'li Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi... 'Önce özür dilemeli'
AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor...
İETT şoföründen yol soran doktora saldırı! 'Sen kaşınıyor musun geri zekalı' deyip üzerine yürüdü!
ABD'de kritik temaslar: Bakan Nebati dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla görüştü
Türkiye'ye üç konuda teşekkür: Bakan Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: F-16 tasarısı Türkiye adına olumlu bir adım
AK Parti'li Subaşı'dan Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülke' sözlerine tepki! 'Tıpatıp kendisine yakışıyor'
Sözcü’nün iki yüzü! Fotoğraf oyunu deşifre oldu
CHP'li Esenyurt Belediyesi tepki toplayan Miss Uganda etkinliği afişini önce paylaştı sonra sildi!
Başkan Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı! Astana’da renkli görüntüler…
Uganda’daki Ebola salgınında can kaybı 39’a yükseldi!
Finlandiya: NATO sürecinin ilerlemesi Erdoğan'a bağlı
Kılıçdaroğlu temayüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Adalet Bakanlığı harekete geçti! FETÖ'cü Cevheri Güven'in iadesi istendi
Kılıçdaroğlu'nun yapısal reçetesi 'BALON' çıktı: Dünyanın en ünlü iş insanlarından diye tanıtmıştı: Joel Shulman kimdir?
Bakan Dönmez: Türkiye'de doğalgaz transit merkezi kurmak tam teşekküllü çalışma gerektiriyor
Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak

Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!