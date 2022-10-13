Artvin'de 3,5 ay önceki felaketin yaşandığı yerde yine heyelan

Karadeniz Sahil Yolu'nda 3,5 ay önce 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı heyelan faciası tekrar yaşandı. Aynı noktada yaşanan heyelanda bu sefer bir TIR'ın dorsesinde hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki kesimde 3,5 ay sonra tekrar yaşanan heyelan nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa ilçesinin Esenkıyı mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi Karadeniz Sahil Yolu'na düştü.Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan yolda, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yol temizlenerek kontrollü trafiğe açıldı.Öte yandan heyelan sırasında yamaçtan kopan kaya kütleleri, yol kenarında bekleyen yabancı plakalı TIR'ın dorsesine çarparak hasara yol açtı.Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelan anı, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.Öte yandan 1 Temmuz 2022 tarihinde yine aynı noktada heyelan meydana gelmiş, bu olayda 3 TIR kayalardan zarar görürken, TIR'larda bulunan 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.