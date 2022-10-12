HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'den geri vites: Öyle bir şey demedim

Geçtiğimiz haftalarda HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından İYİ Parti'nin yanı sıra bazı CHP'lilerden de tepki alan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.AK Parti'li olduğunu ifade eden bir vatandaşın konu hakkında kendisine yönelttiği, "CHP iktidara gelirse HDP’ye bakanlık verecek mi?" sorusuna yanıt veren Tekin, şu ifadeleri kullandı:"Bu ülkede bir anayasa var. Anayasa bir parti için geçerli değil. Anayasayı partiler için ayıramazsınız. Vereceğim demedim. Sen kirli medyaya bakma. Beraber değiliz. Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı. Beraber değiliz elbette."