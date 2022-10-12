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Finlandiya: NATO sürecinin ilerlemesi Erdoğan'a bağlı

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya üye olabilmesi için Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Haavisto, "Sürecin ilerlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve O'nun görüşlerine bağlı" dedi.

Finlandiya: NATO sürecinin ilerlemesi Erdoğan'a bağlı
Ekleme: 12.10.2022 - 16:58 Güncelleme: 12.10.2022 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya: NATO sürecinin ilerlemesi Erdoğan'a bağlı
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin üyelik sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Haavisto, Finlandiya'nın henüz üyelik süreci tamamlanmadan NATO'nun önemli aktörlerinden destek almaya başladığını belirterek, 'NATO'ya henüz üye olmamamıza rağmen Finlandiya'ya yönelik bir tehdit durumunda ortaklarımızdan yardım alacağımıza inanıyorum' dedi.

Baltık Denizi'nde iki doğal gaz hattında eylül ayında yaşanan patlamaların, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası sulara doğru genişleyebileceğini ortaya koyduğunu ifade eden Haavisto, Finlandiya dahil Baltık ülkelerinin olası tehditleri ciddiye aldığını ve önemli su yollarında gözetimin artırıldığını söyledi.

'TÜRKİYE VE MACARİSTAN'LA MÜZAKERELER SÜRÜYOR'

Haavisto, Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmesi için gereken onayı henüz vermeyen Türkiye ve Macaristan ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, Macaristan parlamentosunda Finlandiya'nın başvurusunun görüşüldüğünü aktardı.

Türkiye ile haziran ayında İsveç ile Madrid'de başlatılan üçlü muhtıra sürecinin şimdiye kadar iyi gittiği bilgisini paylaşan Haavisto, 'Resmi seviyede iyi bir atmosfer mevcut fakat işin siyasi tarafı da var. Sürecin ilerlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve O'nun görüşlerine bağlı' açıklamasında bulundu.

Haavisto, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in başvurularını ayrı ayrı değerlendirdiğini, öte yandan iki ülkenin NATO'ya aynı zamanda katılmasının çok önemli olduğunu savundu.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı da 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

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