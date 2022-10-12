  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,03 - 18,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: ABD Putin'e suikast düzenleyebilir

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Ukrayna'yla çatışmasında nükleer silah kullanması halinde ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenleyebileceğini iddia etti. Bolton, "Birinin ABD’ye tehdit oluşturduğuna karar verdiğimizde ne olduğunu İran'daki Kasım Süleymani'ye sorabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: ABD Putin'e suikast düzenleyebilir
Ekleme: 12.10.2022 - 14:08 Güncelleme: 12.10.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: ABD Putin'e suikast düzenleyebilir
Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde görev yapmış bir Cumhuriyetçi olan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Birleşik Krallık radyo kanalı LBC News'de Andrew Marr'la yaptığı röportaj sırasında çok çarpıcı iddialar dile getirdi.

Bolton, Rusya'nın Ukrayna'yla çatışmasında nükleer silah kullanması halinde ABD'nin Putin'e suikast düzenleyebileceğini öne sürdü.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Rus liderin 'ertesi gün olmasa da... sorumlu tutulacağını' anlaması gerektiğini söyledi.

Marr'ın, ABD'nin Putin gibi bir dünya liderini ortadan kaldırma kapasitesine sahip olup olmadığını sorması üzerine Bolton şu yorumları yaptı:

'Onu yakalayamayacağımıza katılmıyorum ve bence o da bunu biliyor. Birinin ABD'ye tehdit oluşturduğuna karar verdiğimizde ne olduğunu İran'daki Kasım Süleymani'ye sorabilirsiniz.'

'İran'daki Kasım Süleymani'ye sorabilirsiniz.'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Generali Süleymani, görevden ayrılan Trump yönetiminin emriyle Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği drone saldırısında öldürülmüştü.

İran güçleri daha sonra bölgedeki ABD mevzilerine yönelik balistik füze saldırılarıyla karşılık vermişti ama bu saldırılarda herhangi bir ABD askeri ölmemişti.

Süleymani'nin ölümünden sonra beş gün boyunca, Trump füze saldırılarının ardından İran'ın görünürde 'geri adım atmasını' gerekçe göstererek gerilimi tırmandırma tehditlerini geri çekene kadar bir dizi kısasa kısas saldırı ve tehdit devam etmişti.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Adalet Bakanlığı harekete geçti! FETÖ'cü Cevheri Güven'in iadesi istendi
Kılıçdaroğlu'nun yapısal reçetesi 'BALON' çıktı: Dünyanın en ünlü iş insanlarından diye tanıtmıştı: Joel Shulman kimdir?
Bakan Dönmez: Türkiye'de doğalgaz transit merkezi kurmak tam teşekküllü çalışma gerektiriyor
Türkiye'nin diplomasi başarıları muhalefeti çıldırtıyor: Nevşin Mengü 'Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için il başkanı gibi çalışıyor'
Putin'den Avrupa'ya enerji sevkiyatına yeşil ışık
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: ABD Putin'e suikast düzenleyebilir
Ankara'da 'su indirimi' kararı mahkemeye taşındı
ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı karıştırdı! Çipras, Miçotakis'i topa tuttu: Bu ciddi bir yenilgi...
HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'den geri vites: Öyle bir şey demedim
ABD gezisinden veto yiyen fondaş 'TELE 1' ziyaretin perde arkasını ifşa etti: Tam bir fiyasko
ABD Türkiye'ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu
Rusya'dan flaş nükleer açıklaması: Parçası olmak istemiyoruz
Osman Gökçek: İmamoğlu İstanbul'dan bihaber yaşıyor
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'su ' tepkisi!
Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...
Ağustos ayının sanayi üretim rakamları açıklandı
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
Kadıköy'deki esrarengiz patlamanın sırrı çözüldü! İsviçre'nin gördüğü en büyük katliamcının dehşet verici hikayesi
Meral Akşener: Kemal Bey aday gibi
Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak

Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!