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Schengen vize sisteminde reform! AKPM'de kabul edildi!

Son dakika haberi: Schengen vize sisteminde reform çağrısı yapan tasarı AKPM'de oy çokluğuyla kabul edildi.

Schengen vize sisteminde reform! AKPM'de kabul edildi!
Ekleme: 11.10.2022 - 22:05 Güncelleme: 11.10.2022 - 22:26 / Editör: Ozge Selin
Schengen vize sisteminde reform! AKPM'de kabul edildi!
Schengen vize sisteminde reform çağrısı yapan tasarı AKPM'de oyçokluğuyla kabul edildi. Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel kurulu'nda görüşüldü.

RAPOR HAZIRLANDI

Meclisin Türk Grubu, yaşanan sorunları ve çözümlerini içeren bir rapor hazırladı. Vize alımlarında, yaşanan sıkıntılar aktarıldı. Raporda, Schengen Bilgi Sistemi'nin Schengen alanına dahil kimi ülkeler tarafından keyfi biçimde kullanıldığı anlatıldı.

İNSAN HAKLARINI İHLAL

Schengen vize başvurularına yanıtların keyfi olarak verildiğini söyleyen AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız, 'Schengen vizesi uygulamaları hem AB muktesebatına uygun olmayan hem AB ile birlikte tüm üyelerin taraf olduğu AB insan hakları sözleşmesinde teminat altına alan temel insan haklarını ihlal eden bir yöne doğru evrildi' dedi.

Raporda Türk tarafının çözüm önerileri de yer aldığını belirten Altunyaldız, 'Tüm ülkelerde yeknesak bir uygulamanın ortaya çıkması için denetim ve izleme mekanizmasının ortaya çıkarılması, yapılacak müracaatlarda ortaya konan ret gerekçelerinin mutlaka tarafa bildirilmesi ve yargı denetimine mutlaka ret kararlarının açılması lazım' değerlendirmesinde bulundu.

REFORM ÇAĞRISI YAPAN TASARI OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporu bugün görüşerek schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti. Türk Grubunun beklentisi Meclis'ten tavsiye kararı çıkması yönündeydi.

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