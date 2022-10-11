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Otelin 5. katından düşüp ölmüştü! Gamze Açar davasında karar çıktı

Ankara'da, lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ekleme: 11.10.2022 - 16:15 Güncelleme: 11.10.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Otelin 5. katından düşüp ölmüştü! Gamze Açar davasında karar çıktı
Ankara'da, lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp, hayatını kaybetmesi olayında mahkeme kararını verdi. 

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmada tutuklu sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

TUTUKLU SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral ile tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları ile Gamze Açar'ın anne ve babası duruşmada hazır bulundu. Mahkemede savcı, dosyaya mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 63 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mustafa Emre Demiral hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis; Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise tüm suçlamalardan beraat etti.

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