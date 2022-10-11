MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Baştan aşağı sahtekarlık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: "Baştan aşağı sahtekarlık" | VideoBahçeli'nin konuşmasından satır başları:Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset üretilmez. Türkiye barış ve huzurun saygı ve sevginin gıpta edildiği ülkedir. Tam tersini iddia eden Kılıçdaroğlu ve ortakları müfteri ordusudur.Namertliğin izini süreceğine mertliğin kulvarına gir de adamlıkla anıl. Sanki duvara konuşuyoruz, aynı tas aynı hamam.Kılıçdaroğlu'nun yolu yol değildir. Türkiye'nin başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır.Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı baştan aşağı sahtekarlıktır. MHP başörtüsü sorununun gündemden çıkarılması için anayasa değişikliğine sonuna kadar vardır.Değerli milletvekilleri Türkiye'nin geleceğini risk edecek sorun alanlarına eğilmek, evvela siyaset müessesinin zorunlululuğudur. Yalnız başına uzkaşmak yetmyecektir.Alevi vatandaşların talepleri karşılanmalı. Cami de cemevi de bizimdir, hepimiz Müslümanız. Kerbela ortak sızımız, Hz. Ali manevi büyüğümüz.Cemevi hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir.Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa bunun geri dönüşü mümkün değildir.Türk milleti yapay ayrımlara fırsat vermeyecektir.Alevilik siyasi istismar aracı olmaktan çıkarılmalı. Siyasallaştırma çabalarına itibar edilmemeli.Avrupa'da kuzey rotası artık güvensizdir. Türkiye'den geçen hatlar en güvenli hatlara dönüştü.Avrupa ülkeleri bu kış nasıl ısınacaklarını kara kara düşünmektedir. Türkiye'nin böyle bir sorunu yoktur.Rusya-Ukrayna arasında Türkiye bir tarafsa silahların susması tarafıdır.Türkiye'yi yönetmek için mangal gibi bir yürek lazımdır. Zillet ittifakında bunların hiçbirisi yoktur. Süpürülmedik eve bilinmedik misafir gelirmiş. Teslimiyetçiliğin dibine boylarlardı.Bir kez daha ifade ediyorum Türkiye savaşın değil barışın tarafındadır.İstanbul'da kurulacak bir müzakere masasıyla inşallah çözüme ulaşacaktır.Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte ABD'ye gitmesi pervasızlıktır. Densizliktir. Kılıçdaroğlu, ABD'ye bel bağlama. Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi nefretle hazırlanmış, planlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.