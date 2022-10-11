Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı: Nedeni belli oldu

Eskişehir'de, elindeki çantasıyla çevredekilere saldıran daha sonra bir mağazadan ayakkabı çalarken yakalanan Deniz Ö. gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılıp, hastanede tedaviye alınan Deniz Ö'ye (37) teşhis konuldu.

Odunpazarı ilçesi İkieylül Caddesi'ndeki çarşı tramvay durağında, Deniz Ö., elinde taşıdığı çantasıyla etraftakilere vurmaya başladı.Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, araya girmeye çalışanlara rağmen saldırısını sürdüren kadın, caddedekilerin tepkisini çekti. İhbarla bölgeye gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Deniz Ö., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Deniz Ö., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevredekilere çantayla saldırmasının yanı sıra hırsızlık yaptığı öne sürülen Deniz Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve hastanede tedaviye alındığını açıkladı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde tedavisi süren Deniz Ö.'ye bipolar bozukluk teşhisi konuldu.