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Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Geç saatlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi aldım. Olay terör olabilir, terör de olmayabilir. 360 derece irdelemek zorundayız. Maalesef 1959 doğumlu M.K., yakınları ve akrabaları şizofren olduğunu söyledi. Son birkaç ayda birkaç kez dışarı çıktığını, sol ayağının kesik olduğunu, evin çöp ev olduğu, evde birçok metal parçaların bulunduğu, evinde bir yıldır bulundurduğu havai fişek malzemesi olduğu, 7.65 kurusıkıdan bozma silah bulunduğu, 80 öncesi sol marjinal örgütlerle bağlantısı olduğu, İsviçre'de bir adam öldürmeden dolayı Türkiye'de hapis yattığı, elektriğe çok meraklı olan bir kişiden bahsediyoruz. Terör bağlantısı şu anda göremedik.

Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
Ekleme: 11.10.2022 - 10:19 Güncelleme: 11.10.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Geç saatlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi aldım. Olay terör olabilir, terör de olmayabilir. 360 derece irdelemek zorundayız. Maalesef 1959 doğumlu M.K., yakınları ve akrabaları şizofren olduğunu söyledi. Son birkaç ayda birkaç kez dışarı çıktığını, sol ayağının kesik olduğunu, evin çöp ev olduğu, evde birçok metal parçaların bulunduğu, evinde bir yıldır bulundurduğu havai fişek malzemesi olduğu, 7.65 kurusıkıdan bozma silah bulunduğu, 80 öncesi sol marjinal örgütlerle bağlantısı olduğu, İsviçre'de bir adam öldürmeden dolayı Türkiye'de hapis yattığı, elektriğe çok meraklı olan bir kişiden bahsediyoruz. Terör bağlantısı şu anda göremedik. 30'a yakın kişinin ifadesini aldık. Evde oksijen tüpü de varmış, bu da patlamış. Normal tüp de patlamış. 30'a yakın kişinin ifadesini aldık. Evde oksijen tüpü de varmış, bu da patlamış. Normal tüp de patlamış. İki ucu açık boru görüldü patlama sonrası ama bu bir düzenek şeklinde değil. Ama bu da incelenecek. Bizim ilk gördüğümüz evde tek başına yaşayan, 1980 öncesi aşırı sol ile iltisakı olan, ama 1980 sonrası iltisakına rastlanmayan hayatını kaybetmiş bir kişiden bahsediyoruz. Metale, elektroniğe meraklı bir kişi. Kendisinin cezaevine girmesine neden olan yakın çevresine çok kızgın bir kişiden bahsediyoruz. Bir örgüt bağlantısı yok.
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