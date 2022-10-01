İstanbul'da 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 293 kişi tutuklandı
İstanbul’da uyuşturucu madde satıcılarına düzenlenen “Kökünü Kurutma Operasyonu” kapsamında gözaltına alınan 367 şüpheliden 293’ü tutuklandı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında 367 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 293 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.