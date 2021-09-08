Ünlü Oyuncu Hakkında Flaş Karar! Polise Bıçakla Saldırmıştı...

Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir restoranda tartışma çıkarmıştı. Görevlilere ve çevredekilere hakaret eden Çalıkoğlu, önce bıçakla çalışanlara ardından kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurlarına saldırmıştı.



Çınar da polis memurlarına hakaret savurarak engel olmaya kalkmıştı. Uzun süre gündemi meşgul eden olay sonucunda çıkarıldıkları İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce Çalıkoğlu cezaevine gönderilirken, oyuncu Çınar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



DAVA AÇILDI



Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu Çalıkoğlu'nun restoranda bıçakla görevlilere yönelik 'Boğazlarını keseceğim' diyerek tehditler savurduğu ve Çınar'ın polis memurlara karşı 'Sanatçıyım ben. Haritadan kendinize yer beğenin' diyerek polislere yumruk atmaya çalıştığı ortaya çıktı. Çınar hakkında 8 yıldan 11 yıla, Çalıkoğlu hakkında ise 29 yıldan 7 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.



ÇINAR ADLİYEYE GELMİŞTİ



Geçtiğimiz celse Ayşegül Çınar duruşmaya katılarak ifadesini vermişti. Çınar ifadesinde, 'Yukarı çıkıp masaya oturduk. Masada oturduktan sonra işletmeci gelip, önce bizi göndermeye çalıştı. Sonra başka bir masaya aldılar. İşletmeci ve maskeli arkadaşı yanımıza gelip, aniden şişeyle Furkan'a saldırdılar. Ne olduğunu anlamadık. Yerde sürükleyerek Furkan'ın üstüne geldiler. Herkes saldırdı. Furkan bıçağı aldı. Kendisini korumak istedi. Bıçağı bıraktı. Polisler gelmeden önce Furkan'ın kafasına şişeyi vuran çocuk dışarı çıkıyordu. Bana bir şey oldu sanmış. Ben direkt araca bindim' demişti.



ÇALIKOĞLU SAVUNMA YAPTI



Furkan Çalıkoğlu, ''Saldırıya uğrayan benim. Zararı karşılamaya hazırım. Bana yargı mensubu olduklarını söylemediler. Alkol çok almıştım. Yüksek sesli bir ortam vardı. Mekandan çıkmamanızı istediler. Mekan görevlisi itiraz ettiğimizi söyleyince masamızı değiştirdi. Bu sırada hakaret ve tehdit içerikli sözler söylemedim. Şapka ve maskeli biri geldi. Nedensizce bana şişeyle vurdu. Şişeyi vuran şahıs mekandan ayrılırken, tepki gösterdim. Diğer mekan çalışanları geldi. Yaka paça aşağı indirdiler. Kavga sürüyordu. Bıçakla kovaladığım dair görüntüleri görünce olayı gördüm. Eğlenmeye gittiğim bir mekanda neden olay çıkartayım. Aşağıdakilerin polis olduğunu bilmediğim için silahı görünce elime aldım. Beni vuracaklarını sandım. Silahın şarjörünü çıkarttım. Ama silahın ağzında mermi varmış. Tetiğe ben basmadım. Üniformalı olduklarını görmedim. Şuurumu kaybettim. Polisiz dediklerinde yere yattım. Kelepçeliydim. Ayşegül nerde dedim. Yanıma getirin dedim. Ayşegül yanıma gelmeye çalışıyordu. Mekan sahiplerine ya da özel güvenlik görevlilerine vurmadım. Kendimi korudum. Aynı şekilde polislere de vurmadım. Saldırılara karşı kendimi korudum.'' demişti.



'SORUYU ANLAMAYINCA TOKAT ATTI'



Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava görülmeye devam etti. Duruşmaya tarafların velileri katılım sağladı. Tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu SEGBİS ile bağlandı. Müşteki sıfatında yer alan aşçı Nebi B., mahkeme huzurunda ifadesini verdi. İfadesinde, 'Furkan Çalıkoğlu olay çıkardı. Kimlerle kavga ettiğini bilmiyorum. Ben o sırada meze arabasını topluyordum. Bana birilerini sordu anlayamadığım için tokat attı. Sonra ben mutfaktan içeri girip kaçmaya başladım. Servis asansörüne bindim o da bindi. Bıçak çıkardı. Elinde iki bıçak vardı. Kolumdan bıçakladı. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Bağırmaya başladım. Onun dışında fiziksel müdahale olmadı. Asansörün kapısı açık bir şekilde bulunuyordu. Elindekini bıçağı bana göstererek boğazımı keseceğini söyledi. O sırada diğer sanık Ayşegül Çınar geldi. Bizi görünce sanık Furkan'a müdahale etti. Müdahale etmeseydi. Boğazımı kesebilirdi. Ben de o hengameden faydalanarak ben de asansörden kaçtım. Başka bir yere saklandım. Sanık Ayşenur Çınar orada kaldı. Şikayetçiyim' dedi.





BERAATINI TALEP ETTİ



Furkan Çalıkoğlu'nun avukatı 'Müvekkil mekanda Ayşegül Çınar ile otururken kafasında şapka olan maskeli bir şahıs müvekkilin masasındaki şişeyi alarak kafasında parçalıyor. Bu olaydan önce mekanda arbede yaşanmamıştır. Ortada ciddi bir tahrik vardır. Çalıkoğlu'nun vücudunda darp izleri mevcuttur. Bu konu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Beraatını talep ediyoruz' dedi. Duruşma savcısı tutukluluk halinin devamını talep etti.





GÖREVSİZLİK VERİLDi



Mahkeme, Furkan Çalıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, görevsizlik kararı vererek davayı Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.



