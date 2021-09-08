Suya Zam mı Geldi? İstanbul’da Suya Ne Kadar Zam Geldi?

Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu çağrısıyla Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi. Meclis gündeminde İstanbul için yapılacak su zammı oranına karar verildi. Su zammının şehir genelinde gündeme gelmesi üzerine vatandaşlar "Suya zam mı geldi?’ ‘İstanbul'da su zammı ne kadar?’ sorularını gündeme taşıdı. Peki, suya zam mı geldi? İşte İstanbul’da suya ne kadar zam geldi? Sorusunun cevabı ve daha fazlası…





İSTANBUL'DA SUYA NE KADAR ZAM YAPILDI?



Suya Zam mı Geldi?



İBB yönetiminin İstanbul genelindeki zam teklifi yüzde 40'a varmıştı. İBB meclisinde gerçekleştirilen oylama ile İstanbul’da suya zam 15,62 olarak belirlendi. En son Haziran ayında yapılan zam teklifi sonrasında zam oranının Kasım ayında görüşülmesi kararı verilmişti. 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nun toplanmasıyla birlikte zam oranı kesinleştirildi.İSKİ maliyetlerinde 2019 Mayıs ve 2021 Ağustos tarihleri arasında maliyetlerin artışının bütçeye etkisinin yüzde 24.86 olduğu açıklandı. Yatırım giderlerinin bütçeye oranlanmasıyla birlikte yüzde 20.98 olduğu, işletme ve inşaat giderlerinin ise bütçeye genel etkisinin ise yüzde 45.84 artışa uğradığını kaydetti. 2020 yılı Aralık ayında su fiyatlarında ortalama yüzde 6.84 zam gerçekleştirildiğini açıklayan Mermutlu yüzde 39'luk bir artış yapılması gerektiğini iddia etti. İSKİ'nin toplam borç yapılması gereken ödemelerin 2 milyar 129 milyon 286 bin TL olduğu açıklandıMermutlu'nun açıklamasının ardından Mehmet Selim Bilmen, "2019 Mayıs ayını milat kabul ediyoruz sözüne değinmek istiyorum. 2019 Mayıs ayına kadar düzenli bir şekilde işleyen hiçbir borcu olmayan, yatırımlarını tamamen öz kaynaklarıyla karşılayan, burada anlatıldığı gibi müteahhit borcu ve diğer takipli alacakları bulunmayan bir kurumumuz vardı. Uluslararası arenada örnek bir kurum olan pırıl pırıl bir kurum 2019 yılı mayıs ayı itibariyle seçim vaatleri arasında popülist politikalarla İstanbul'un İSKİ'nin ihtiyacını bilmeksizin, hiçbir gerçeklikle alakası olmayan su indirim talebinin gerçekleşmiş olması. O güne kadar CHP yönetiminin söylemi şuydu: Siz çok fahiş fiyatla İstanbulluya su satıyorsunuz. Dolayısıyla bu fahiş fiyattan kaynaklı olarak aşırı yüksek gelir elde ediyor İSKİ ve bu fiyatlama politikasının hatalı olduğuyla alakalı ifadelerde bulunuyordu.Sayın İSKİ Genel Müdürü bazı gerekçeler saydı, nüfus artışı, altyapı bakım ihtiyacı, akaryakıt ve personel giderlerindeki artış, ithal ekipman gibi sebepleri söyledi. Geçen dönem İSKİ'ye 4.3 milyar TL yatırım borçlanması hakkı verdik. 2019'a kadar iSKİ'nin borcu yok, 2019'da borçlanma başlıyor 2020'de de artıyor. Verilen borçlanmaya yetkisine rağmen, enflasyon artış oranında zam yapılmasına rağmen İSKİ 'bugün 6 defa zam talebinde bulunuyoruz' diyor. Mecliste en son zam Aralık 2020'de Kasım 2020 yılı TÜFE oranında zam yapıldı.Aralık ayında yaptığımız için zammı, Aralık enflasyonu da Ocak 2021'de açıklandığı için orada TÜFE'den kalan 1 aylık fark var 1.25'lik bir zam İSKİ'nin alamadığı. Bizim teklifimiz ise Ağustos 2021 enflasyon farkı 11.1 zam verecektik ancak biz bunu revize ederek 14.37'lik ilave bir zam teklifinde bulunuyoruz. Bunun mantığı da daha önce CHP grubunun asgari ücret oranında zam yapılması yönündeydi. Onun 8 aylık kısmına denk gelen 14.37 ve alamadığı aralık 2020 TÜFE oranı olan 1.25'lik zam farkıyla toplamda 15.62'lik bir oran olacak" açıklamasını gerçekleştirdi. Alınan karar sonrasında vatandaştan gelen ‘?’ sorusuna olumlu yanıt verildi.