KYLİE JENNER HAMİLE Mİ? KYLİE JENNER’DEN HAMİLELİK AÇIKLAMASI GELDİ

Instragram'da 265 Milyon takipçisi olan Kylie Jenner, hamilelik dedikodularının hızla yayılması üzerine açıklama yaptı. Kardashian ailesinin genç ve başarılı kadınlarından biri olan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğinin babası ile yeniden aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu. Kısa süre sonra hamilelik iddialarının ortaya atılması üzerine Kylie Jenner'ın sevenleri ‘Kylie Jenner hamile mi?' sorusunu gündeme getirdi. Peki, Kylie Jenner hamile mi? İşte Kylie Jenner hakkında detaylar…







Üç yaşında Stormi adında kızları olan Travis Scott ve Kylie Jenner, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Kylie Jenner, sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştığı paylaşımda giderek büyüyen karnını gözler önüne serdi. Böylece Kylie Jenner hamile mi? sorusunun cevabı netlik kazandı! Kylie Jenner tarafından paylaşılan videonun bir bölümünde Jenner, ayna karşısında selfie çekerken Scott'ın onun karnını öptüğü görülüyor. Videonun bir başka bölümünde ise Kylie Jenner, ayna karşısında selfie çekerken Scott'ın Jenner'ın karnını öptüğü görülüyor.







Ekim 2019'de ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık iki yıllık aranın ardından yeniden bir araya gelmişlerdi. Geçtiğimiz haziran ayında, kızları Stormi ile birlikte bağış gecesine katılan ikili, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini açıklamışlardı. İkili yeni bebek haberiyle yeniden birleşti!



Böylece Kylie Jenner hamile mi? sorusunun cevabı kesinlik kazandı!