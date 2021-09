Cin Suresinin Anlamı Nedir? Cin Suresinin Tefsiri, Türkçe ve Arapça Okunuşu (Diyanet Meali)

Cin Suresi, Mekke döneminde inen ve yirmi sekiz ayetten oluşan suredir. Fâsılası “elif” (ا) harfidir. Adını, bir birinci ayetinden alan Cin suresi içerisinde cinlerin yanı sıra pek çok konudan bahsedilmektedir. İslam alemine yol göstermesi ve pek çok kapalı konuya ışık tutması sebebiyle son derece önemlidir. İbn Hişâm’ın rivayetine göre (es-Sîre, I, 421-422) cinlerin Hz. Peygamber’in Kur’an okuyuşunu dinlemeleri, hicretten üç yıl önce Tâif dönüşü sırasında vuku bulmuştur. Bu sûreye, birinci âyetinin ilk kelimelerinden dolayı “Kul ûhiye” sûresi adı da verilmektedir. Peki, Cin suresinin anlamı nedir? İşte Cin suresinin faziletleri ve merak edilenler….





Kuran’ı Kerim’e göreKul uhıye ileyye ennehusteme'a neferun minelcinni fekalu inna semı'na kur'anen 'aceben.Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.Ve ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna 'alellahi şetatatan.Ve enna zanenna en len tekulen'insu velcinnu 'alellahi keziben.Ve ennehu kane ricalun minel'insi ye'uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb'asallahu ehaden.Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben.Ve enna kunna nak'udu minha meka'ıde lissem'ı femen yestemi'ıl'ane yecid lehu şihahaben resaden.Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl'ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.Ve enna zanenna en len nu'cizallahe fiyl'ardı ve len nu'cizehu hereben.Ve enna lema semi'nelhuda amenna bihi femen yu'min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan.Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden.Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.Ve en levistekamu 'alettariykati leeskaynahum maen ğadekan.Lineftinehum fiyhi ve men yu'rıd 'an zikri rabbihi yeslukhu 'azaben sa'aden.Ve ennelmesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ehaden.Ve ennehu lemma kame 'abdullahi yed'uhu kadu yekunune 'aleyhi libeden.Kul innema ed'u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden.Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden.Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden.İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya'sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden.Hatta iza reev ma yu'adune feseya'lemune men ed'afu nasıren ve ekallu 'adeden.Kul in edriy ekariybun ma tu'adune em yec'alu lehu rabbiy emeden.'Almulğaybi fela yuzhiru 'ala ğaybihi ehaden.İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden.Liya'leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey'in 'adeden.1-2) (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız."3) "Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk."4) "Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş."5) "Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk."6) "Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı."7) "Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı."8) "Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk."9) "Halbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur."10) "Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?"11) "Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz."12) "Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık."13) "Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur'an'ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar."14) "Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır."15) "Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır."16-17) Yine de ki: "Bana şöyle de vahyedildi: ‘Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur'an'dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar."18) "Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.19) "Allah'ın kulu (Muhammed), O'na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı."20) De ki: "Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O'na hiç kimseyi ortak koşmam."21) De ki: "Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim."22) De ki: "Gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam."23) "Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O'nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resülüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır."24) Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış, bilecekler.25) De ki: "Sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem."26) O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.27-28) Ancak seçtiği resüller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resülün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resüllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Peki, pek çok kişinin merakla araştırdığıMushaftaki sıralamada yetmiş ikinci, iniş sırasına göre kırkıncı sûredir. A‘râf sûresinden sonra, Yâsîn sûresinden önce Mekke’de inmiştir.Abdullah b. Abbas’tan nakledilen rivayete göre bir gün Hz. Peygamber ashabından birkaç kişiyle birlikte Ukaz panayırına doğru giderken Nahle denilen yerde ashabına sabah namazını kıldırmıştı. Onun namazda okuduğu âyetleri işiten cinler bu âyetlerin tesirini derinden hissedip hayranlık duymuşlar, bu olayı kendi topluluklarına da anlatmışlar ve Kur’an’a inandıklarını, artık rablerine hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarını açıklamışlardır. İşte bu olay üzerine Cin sûresi inmiştir (Buhârî, “Tefsîr”, 72).Sûre adını, birinci âyette geçen “cin” kelimesinden almıştır. Sûre ilk kelimeleri olan “Kul ûhiye ileyye” (Buhârî, “Tefsîr”, 72) veya kısaca “Kul ûhiye” isimleriyle de anılmıştır (İbn Âşûr, XXIX, 5).Cin Suresini okumak, evham ve vesveseye iyi gelmektedir. Aşırı panik ve kuruntu sahibi olan kişiler Cin suresini okumalıdır.Cin Suresi okumak, sara gibi hastalıkların şifası olarak görülmektedir.Hapse düşen masumların Cin Suresi okuması önerilmektedir.Manevi problemlerden korunmak için özellikle anne olmayı bekleyenlerin ya da yeni anne olanların Cin Suresi okuması önerilmektedir.Evinde huzursuzluk hisseden kişiler Cin Suresini okuyarak kötülükleri uzaklaştırabilir.ve faziletleri bu şekilde açıklanmıştır.