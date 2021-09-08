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Siyaset
Barzani için 'PKK'ya yardım ediyor' diyen İP'li Ümit Dikbayır CHP'nin ziyaretine ses çıkaramadı

Barzani için 'PKK'ya yardım ediyor' diyen İP'li Ümit Dikbayır CHP'nin ziyaretine ses çıkaramadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, Irak'ta Barzani ve ekibiyle bir araya geldi. CHP'nin bu ziyaretine daha önce Barzani için "PKK'ya yardım ediyor" diyen İP'li ortakları ise sessiz kaldı! Öyle ki İYİ Partili Ümit Dikbayır, Barzani tarafından PKK’ya tıbbi malzeme ve gıda yardımı gönderildiğini söylemişti. İP'in iki yüzlü tutumu siyasi tiyatroyu gözler önüne serdi

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:00
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:13
Barzani için 'PKK'ya yardım ediyor' diyen İP'li Ümit Dikbayır CHP'nin ziyaretine ses çıkaramadı

CHP, AK Parti'nin Türkiye'nin terör sorununu bitirmek amacıyla geçmiş dönemlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile gerçekleştirdiği görüşmeleri eleştirmişti.

Eleştirilerini unutan CHP, Mesrur Barzani ve Mesud Barzani'yle olan görüşmesini IKBY bayrağı önünde gerçekleştirdi.



GÖRÜŞEN CHP OLUNCA İP SESSİZ KALDI

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, geçtiğimiz yıl TBMM'de basın toplantısı düzenlemiş, Barzani'ye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Dikbayır, 'PKK'nın lider kadrosundan bir terörist, ajanslara demeç vererek, Barzani yönetimine, tıbbi malzeme yardımları için teşekkür etti. Yani bizim yardımların bir bölümü Kandil'e gitmiş.' ifadelerini kullanmıştı.

İP, Barzani ile görüşme CHP ekibi tarafından yapılınca ise sessiz kalmayı tercih etti. Dikyabır'ın iki yüzlü tutumu sosyal medyada da tepkileri beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'İYİ Partili Ümit Dikbayır'ın sesi soluğu kesildi. Ağzını bıçak açmıyor! Noldu?' yorumunda bulundu.


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