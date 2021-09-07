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Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir? Türkiye’de var mı?

Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir? Türkiye’de var mı?

Dünya Sağlık Örgütü, yakın zamanda tespit edilen yeni bir corona virüsvaryantının yakından takip edildiğini açıkladı. Gerçekleştirilen bu açıklama sonrasında bilim insanları bu varyanta Mu varyantı adını verdi. Peki, Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir? İşte Mu varyantı hakkında merak edilen her şey…

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 11:21
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 11:24
Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir? Türkiye’de var mı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün yeni bir varyantının tespit edilmesinin ardından Mu varyantını da listeye ekledi. Tüm dünyada koronavirüsle mücadele çalışmaları sürerken, Dünya Sağlık Örgütü haftalık yayımladığı raporunda 'Mu' adını verdiği B.1.1621 varyantına dikkat çekti. Yeni varyantın haberinin yayılmasının ardından dünya genelinde pek çok vatandaş ‘Mu varyantı belirtileri nelerdir?’ ve ‘Mu varyantı aşılara karşı dirençli mi?’ sorularını gündeme getirdi. Peki, Türkiye’de de 2 kişide görüldüğü açıklanan Mu varyantı nedir? İşte Mu varyantı hakkında merak edilenler…

Mu Varyantı Nedir?


Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü, haftalık bilgilendirme raporunda, corona virüsü salgınıyla ilgili yeni bilgileri ve verileri kamuoyu ile paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü, “aşıya dayanıklı” hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını bildirdi. Mu varyantı hakkında çalışmalar devam ederken ilk kez Kolombiya’da tespit edilen varyantın dünya genelinde pek çok kişide bulunduğu açıklandı. Peki, etkileri hakkında henüz net açıklamalar gerçekleştirilmeyen Mu varyantının belirtileri nelerdir?



Mu Varyantı Belirtileri Nelerdir?


Mu varyantının belirtileri de diğer koronavirüs varyanaltının belirtileriyle benzerlik göstermektedir. Bilim insanlarının gerçekleştirdiği açıklamalara göre Mu varyantı belirtileri;

Nefes darlığı,

Balgamlı öksürük,

Boğaz ağrısı,

Kas ve eklem ağrıları,

Mide bulantısı veya kusma,

İştahsızlık,

Burun akıntısı

Baş ağrısı,

Ağır solunum yetmezliği,

Böbrek yetmezliği,

Olarak belirtilmiştir. Bu sebeple Mu varyantı belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden koronavirüs testi gerçekleştirilmeli ve izolasyon sağlanmalıdır.

MU VARYANTI NERELERDE GÖRÜLDÜ?


İlk olarak Kolombiya’da tespit edildikten sonra Güney Amerika ve Avrupa’da da kayıtlara geçen Koronavirüs varyantının mutasyonlara uğradığı açklandı. “Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor” açıklamasının
gerçekleştirilmesinin ardından vatandaşlardan ‘Mu varyantı nerelerde görüldü?’ sorusu gündeme geldi. Kolombiya başta olmak üzere Amerika ve Avrupa’da da çeşitli bölgelerde görülen Mu varyantı 7 Eylül 2021 tarihi itibariyle Türkiye’de de görülmüştür.

DSÖ’NÜN RADARINDAKİ 5’İNCİ VARYANT


DSÖ’nün yayınladığı bilgi notunda, “İlk olarak Ocak 2021’de Kolombiya’da tespit edilen ve farklı yerlerde de görülen Mu varyantı Güney Amerika’da ve Avrupa’da da büyük salgınlara sebep oldu. Mu varyantının küresel olarak yayılma hızı yavaş olsa da Kolombiya ve Ekvador’da yayılma hızı artıyor. Güney Amerika’daki Mu varyantanın hastalık oluşum incelemesi, Delta varyantının yayılmasıyla birlikte izlenecektir” açıklaması yer almıştır. Bu açıklamaya göre Alfa, Beta, Gamma, Delta varyantının yanı sıra Mu varyantı da yakından takip edilmektedir. Açıklanan resmi verilere göre Alfa varyantı 193 ülkede, Beta varyantı 141 ülkede, Gamma varyantı 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edilmiştir.

MU VARYANTI UZAK DOĞUYA SIÇRADI


Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştır. Mu varyantı vakalarından birine Tokyo'nun doğusundaki Narita havalimanında Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı bir yolcuda, diğeri ise başkentteki Haneda havalimanında İngiltere çıkışlı bir yolcuda saptanmıştır.



Mu varyantı belirtileri görülmesi durumunda toplum sağlığını riske atmamak adına kısa süre içerisinde koronavirüs testi gerçekleştirilmelidir.

Mu Varyantı


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