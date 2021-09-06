Başkan Erdoğan'dan tahtaya dikkat çeken yazı! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı

Başkan Erdoğan yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle bulunduğu Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfları dolaştı.



Erdoğan girdiği bir sınıfta tahtaya 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' yazdı.



KARARLILIK MESAJI



Başkan Erdoğan eğitim öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmasında ise yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaptı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz ve izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız.' dedi.



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