Ateşe Ne İyi Gelir? Ateş Nasıl Düşürülür? Doğal Yöntemler

Sağlıklı bir bireyin vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olmasına yüksek ateş adı verilir. Bağışıklık sisteminin düşük olması ile ortaya çıkan yüksek ateş kontrol altına alınmadığı durumlarda 40 dereceyi bulabilir. Bu nedenle ‘Ateşe ne iyi gelir?’ sorusunun cevabının bilinmesi ve alanında uzman doktorların yüksek ateşe iyi gelen yöntemler konusundaki açıklamalarının uygulanması son derece önemlidir. Peki, ateşe ne iyi gelir? Yüksek ateş nasıl düşürülür? İşte yüksek ateşe iyi gelen doğal yöntemler…





YÜKSEK ATEŞE NE İYİ GELİR?



ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?



ATEŞ DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPILIR?



HANGİ YİYECEKLER ATEŞİ DÜŞÜRÜR?



Yüksek ateş probleminin ortaya çıkmasının en önemi sebebi bağışıklık sisteminin düşmesidir. Ateşli havale olarak da adlandırılan bu durum en çok 6 ay- 5 yaş grubunda görülür. Çocuklarda görülmesi sebebiyle ciddi bir problem olan yüksek ateş, belirtileri görülür görülmez kontrol altına alınmalıdır. Kontrol altına alınmadığı durumlarda 40 dereceye kadar yükselebilir. Böyle bir durumda çocuğun havale geçirmesi ve kalıcı bir hasarın meydana gelmesi muhtemeldir. Bu nedenle yüksek ateş ile karşılaşıldığında sağlık kuruluşlarına başvurulmalı, imkan yoksa ateşe iyi gelen doğal yöntemler uygulanmalıdır.’ sorusu birbirinden farklı cevaplara sahiptir. Her yaş grubunda ateş düşürmek için farklı yöntemler uygulanır. Bu durumun en büyük sebebi yaş gruplarına göre bağışıklık sisteminin gücünün farklılık gösteriyor olmasıdır. En tehlikeli yaş grubu bebeklerdir bu nedenle ateşe iyi gelen doğal yöntemlerin bebekler üzerinde kullanılmaması son derece önemlidir.Bebeklerde ve çocuklarda ateş düşürmek için doğal yöntemler zorunda kalmadıkça kullanılmamalıdır. Ateş problemi ortaya çıktığında zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmak son derece önemlidir. Ancak yetişkinlerde ateş problemi görüldüğünde ‘Ateşe iyi gelen doğal yöntemler’ kurtarıcınız olacaktır. Sizler de ‘evde ateş nasıl düşürülür?’ sorusunun cevabını arıyorsanız aşağıda bulunan önerilerden yararlanabilirsiniz. Peki,• Ilık su ile duş almak,• Ateş düşürücü ilaç kullanmak,• Bol su içmek,• Burnunuzu açacak spreyler kullanmak,• Oda sıcaklığı yüksek ise oda sıcaklığını düşürmek,• Temiz hava almak,• Rahat kıyafetler giymek,• Dinlenmek,• Sigara kullanmayı bırakmak,• Kahve ve alkol almamak,Ateş düşürmek için uygulanabilecek yöntemler arasında yer alır.Yüksek ateşi düşüren yöntemler arasında bir de yiyecekler ve içecekler vardır. Bazı gıdaların vücut ısısını dengeleyen özelliğinin bulunması ateş düşürmede etkili olduklarını gösterir. Sizler de aşağıda yer alan yiyecek ve içecekleri tüketerek yüksek ateş problemini ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak aşağıda yer alan önerilerin tamamı yetişkinlere uygundur. Bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateşi düşürmek için doğal yöntemler uygulanması önerilmemektedir. İşte• Kuru yemiş,• Yeşil çay,• Kızılcık,• Kekik,• Pancar,• Acı biber tozu,• Enginar,• Ahududu,• Mandalina,• Zerdeçal,• Zencefil,• Çilek,• Mor ve koyu kırmızı yiyecekler,• Ceviz,• Lahana,• Kiraz,• Elma püresi,tüketerek yüksek ateş probleminin ortadan kalmasını sağlayabilirsiniz.