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Leipzig Club Brugge maçı saat kaçta? Leipzig Club Brugge hangi kanalda?

Leipzig Club Brugge maçı saat kaçta? Leipzig Club Brugge hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Heyecanla beklenen müsabakalar art arda gerçekleşirken bu akşam Leipzig Club Brugge maçı ekrana gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iki güçlü takımın karşılaşacağı maça saatler kala ‘Leipzig Club Brugge maçı saat kaçta?’ sorusu araştırılmaya başladı. Peki, Leipzig Club Brugge maçı saat kaçta? Leipzig Club Brugge hangi kanalda? İşte Leipzig Club Prugge maçı hakkında merak edilenler…

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 15:32
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 15:36
Leipzig Club Brugge maçı saat kaçta? Leipzig Club Brugge hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecanla takip edilen müsabakalar devam ediyor! Birbirinden farklı onlarca takımın karşı karşıya geldiği Lig’de bu akşam Leipzig Club Brugge karşılaşması yaşanacak. İki güçlü takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği maçın hangi kanalda olacağı araştırılmaya başladı. Seyirciden gelen ‘Leipzig Club Brugge maçı hangi kanalda?’ sorusu cevaplandırıldı! Peki, Leipzig Club Brugge maçı saat kaçta? İşte Leipzig Club Brugge maçının detayları…

LEİPZİG - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?


Heyecanla beklenen Leipzig Club Brugge maçı 28 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00’de başlayacak. İki takımın UEFA Şampiyonlar Ligi için vereceği mücadele şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Peki, Leipzig Club Brugge maçı hangi kanalda?

LEİPZİG - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?


RB Leipzig Club Brugge maçına saatler kala seyirciden gelen ‘Leipzig Club Brugge maçı hangi kanalda?’ sorusu cevaplandırıldı. Heyecanla beklenen Leipzig Club Brugge maçı 28 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 22:00'de Exxen'de yayınlanacak.

LEİPZİG CLUB BRUGGE İLK 11


Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Tyler Adams, Kampi, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen

Club Brugge: Simon Mignolet, Simon Deli, Federico Ricca Rostagnol, Brandon Mechele, Clinton Mukoni Mata Pedro, Éder Fabián Álvarez Balan, Krépin Diatta, Hans Vanaken,
Mats Rits, Emmanuel Bonaventure Denn, Lois Openda

LEİPZİG - CLUB BRUGGE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?


Leipzig Club Brugge maçı EXXEN’de naklen yayınlanacak. Maçı canlı bir şekilde takip etmek isteyen futbolseverler EXXEN platformuna üyelik oluşturmalıdır.

28 EYLÜL SALI MAÇ PROGRAMI


13.00 ElazığSpor-Arnavutköy Belediye A Spor

15.30 Edirnespor-Çatalcaspor A Spor

18.00 İçel-Düzcespor A Spor

19.45 Ajax-Beşiktaş Exxen

19.45 Shakhtar Donetsk-Inter Exxen

22.00 Milan-Atletico Madrid Exxen

22.00 Dortmund-Sporting Lisbon Exxen

22.00 PSG-Manchester City Exxen

22.00 Leipzig-Club Brugge Exxen

22.00 Real Madrid-Sheriff Exxen

22.00 Porto-Liverpool Exxen



Leipzig Club Brugge maçı saat 22.00’de EXXEN’de!

Leİpzİg Club Brugge


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