Leipzig Club Brugge maçı saat kaçta? Leipzig Club Brugge hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecanla takip edilen müsabakalar devam ediyor! Birbirinden farklı onlarca takımın karşı karşıya geldiği Lig’de bu akşam Leipzig Club Brugge karşılaşması yaşanacak. İki güçlü takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği maçın hangi kanalda olacağı araştırılmaya başladı. Seyirciden gelen ‘Leipzig Club Brugge maçı hangi kanalda?’ sorusu cevaplandırıldı! Peki, Leipzig Club Brugge maçı saat kaçta? İşte Leipzig Club Brugge maçının detayları…





LEİPZİG - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?



LEİPZİG - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?



LEİPZİG CLUB BRUGGE İLK 11



LEİPZİG - CLUB BRUGGE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?



28 EYLÜL SALI MAÇ PROGRAMI



Heyecanla beklenen Leipzig Club Brugge maçı 28 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00’de başlayacak. İki takımın UEFA Şampiyonlar Ligi için vereceği mücadele şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Peki,RB Leipzig Club Brugge maçına saatler kala seyirciden gelen ‘’ sorusu cevaplandırıldı. Heyecanla beklenen Leipzig Club Brugge maçı 28 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 22:00'de Exxen'de yayınlanacak.Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Tyler Adams, Kampi, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, PoulsenClub Brugge: Simon Mignolet, Simon Deli, Federico Ricca Rostagnol, Brandon Mechele, Clinton Mukoni Mata Pedro, Éder Fabián Álvarez Balan, Krépin Diatta, Hans Vanaken,Mats Rits, Emmanuel Bonaventure Denn, Lois OpendaLeipzig Club Brugge maçı EXXEN’de naklen yayınlanacak. Maçı canlı bir şekilde takip etmek isteyen futbolseverler EXXEN platformuna üyelik oluşturmalıdır.13.00 ElazığSpor-Arnavutköy Belediye A Spor15.30 Edirnespor-Çatalcaspor A Spor18.00 İçel-Düzcespor A Spor19.45 Ajax-Beşiktaş Exxen19.45 Shakhtar Donetsk-Inter Exxen22.00 Milan-Atletico Madrid Exxen22.00 Dortmund-Sporting Lisbon Exxen22.00 PSG-Manchester City Exxen22.00 Leipzig-Club Brugge Exxen22.00 Real Madrid-Sheriff Exxen22.00 Porto-Liverpool Exxensaat 22.00’de EXXEN’de!