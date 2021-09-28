Leipzig Club Brugge maçı saat kaçta? Leipzig Club Brugge hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecanla takip edilen müsabakalar devam ediyor! Birbirinden farklı onlarca takımın karşı karşıya geldiği Lig’de bu akşam Leipzig Club Brugge karşılaşması yaşanacak. İki güçlü takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği maçın hangi kanalda olacağı araştırılmaya başladı. Seyirciden gelen ‘Leipzig Club Brugge maçı hangi kanalda?’ sorusu cevaplandırıldı! Peki, Leipzig Club Brugge maçı saat kaçta? İşte Leipzig Club Brugge maçının detayları…
LEİPZİG - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?
Heyecanla beklenen Leipzig Club Brugge maçı 28 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00’de başlayacak. İki takımın UEFA Şampiyonlar Ligi için vereceği mücadele şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Peki, Leipzig Club Brugge maçı hangi kanalda?
LEİPZİG - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?
RB Leipzig Club Brugge maçına saatler kala seyirciden gelen ‘Leipzig Club Brugge maçı hangi kanalda?
’ sorusu cevaplandırıldı. Heyecanla beklenen Leipzig Club Brugge maçı 28 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 22:00'de Exxen'de yayınlanacak.
LEİPZİG CLUB BRUGGE İLK 11
Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Tyler Adams, Kampi, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen
Club Brugge: Simon Mignolet, Simon Deli, Federico Ricca Rostagnol, Brandon Mechele, Clinton Mukoni Mata Pedro, Éder Fabián Álvarez Balan, Krépin Diatta, Hans Vanaken,
Mats Rits, Emmanuel Bonaventure Denn, Lois Openda
LEİPZİG - CLUB BRUGGE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Leipzig Club Brugge maçı EXXEN’de naklen yayınlanacak. Maçı canlı bir şekilde takip etmek isteyen futbolseverler EXXEN platformuna üyelik oluşturmalıdır.
28 EYLÜL SALI MAÇ PROGRAMI
13.00 ElazığSpor-Arnavutköy Belediye A Spor
15.30 Edirnespor-Çatalcaspor A Spor
18.00 İçel-Düzcespor A Spor
19.45 Ajax-Beşiktaş Exxen
19.45 Shakhtar Donetsk-Inter Exxen
22.00 Milan-Atletico Madrid Exxen
22.00 Dortmund-Sporting Lisbon Exxen
22.00 PSG-Manchester City Exxen
22.00 Leipzig-Club Brugge Exxen
22.00 Real Madrid-Sheriff Exxen
22.00 Porto-Liverpool Exxen
Leipzig Club Brugge maçı
saat 22.00’de EXXEN’de!