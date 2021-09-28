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27 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Yasak Elma, Kalp Yarası, Masterchef Türkiye

27 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Yasak Elma, Kalp Yarası, Masterchef Türkiye

27 Eylül Pazartesi akşamı reyting sonuçları açıklandı! Birbirinden farklı dizilerin ekrana geldiği 27 Eylül Pazartesi akşamında seyirci Materchef Türkiye, Kalp Yarası, Yasak Elma’nın keyfini çıkardı. Dün akşam yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincisi programları belirlendi. Peki 27 Eylül pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? 27 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Eylül Pazartesi reyting sonuçları…

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 09:07
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 09:13
27 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Yasak Elma, Kalp Yarası, Masterchef Türkiye

Her gün seyircisiyle buluşan birbirinden farklı onlarca dizi, film ve programın reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriliyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 27 Eylül Pazartesi akşamı; Kalp Yarası, Yasak Elma ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 27 Eylül Pazartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 27 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları

27 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı mı?


Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği ' 27 Eylül Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?' sorusuna cevap geldi. Bu sabah paylaşılan veriler doğrultusunda 27 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları belirlendi. Seyircinin merakla beklediği TOTAL ve AB reyting sonuçları duyuruldu! İşte 27 Eylül Pazartesi reyting sonuçları;

27 EYLÜL PAZARTRESİ TOTAL 10 PROGRAM


KALP YARASI ATV
MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
YASAK ELMA FOX
ESRA EROL'DA ATV
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
YASAK ELMA ÖZET FOX
ATV ANA HABER ATV
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KANAL D



27 EYLÜL AB İLK 10 PROGRAM


MASTERCHEF TÜRKİYE TV8
KALP YARASI ATV
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
YASAK ELMA FOX
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
ESRA EROL'DA ATV
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KANAL D
HAVA DURUMU KANAL D
YASAK ELMA ÖZET KANAL D
MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

İşte heyecanla beklenen 27 Eylül Pazartesi reyting sonuçları

Reyting Sonuçları


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