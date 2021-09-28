27 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Yasak Elma, Kalp Yarası, Masterchef Türkiye

Her gün seyircisiyle buluşan birbirinden farklı onlarca dizi, film ve programın reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriliyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 27 Eylül Pazartesi akşamı; Kalp Yarası, Yasak Elma ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 27 Eylül Pazartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 27 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları





27 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı mı?



27 EYLÜL PAZARTRESİ TOTAL 10 PROGRAM



27 EYLÜL AB İLK 10 PROGRAM



Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği '?' sorusuna cevap geldi. Bu sabah paylaşılan veriler doğrultusunda 27 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları belirlendi. Seyircinin merakla beklediği TOTAL ve AB reyting sonuçları duyuruldu! İşteKALP YARASI ATVMUGE ANLI İLE TATLI SERT ATVYASAK ELMA FOXESRA EROL'DA ATVSELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOXYASAK ELMA ÖZET FOXATV ANA HABER ATVÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KANAL DMASTERCHEF TÜRKİYE TV8KALP YARASI ATVSELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOXYASAK ELMA FOXMÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATVESRA EROL'DA ATVÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KANAL DHAVA DURUMU KANAL DYASAK ELMA ÖZET KANAL DMASTERCHEF TÜRKİYE TV8İşte heyecanla beklenen