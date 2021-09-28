27 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Yasak Elma, Kalp Yarası, Masterchef Türkiye

27 Eylül Pazartesi akşamı reyting sonuçları açıklandı! Birbirinden farklı dizilerin ekrana geldiği 27 Eylül Pazartesi akşamında seyirci Materchef Türkiye, Kalp Yarası, Yasak Elma’nın keyfini çıkardı. Dün akşam yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincisi programları belirlendi. Peki 27 Eylül pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? 27 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Eylül Pazartesi reyting sonuçları…
Her gün seyircisiyle buluşan birbirinden farklı onlarca dizi, film ve programın reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriliyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 27 Eylül Pazartesi akşamı; Kalp Yarası, Yasak Elma ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 27 Eylül Pazartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 27 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları