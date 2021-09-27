Uzunçayır Metrobüs durağında akılalmaz görüntü! Şantiye mi metrobüs durağı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki metrobüs skandalları bitmek bilmiyor.



Sabahın erken saatlerinde okul ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar Uzunçayır Metrobüs durağında kötü bir sürprizle karşı karşıya kaldı.







İstanbul'da toplu ulaşım konusunda vatandaşları çileden çıkaran görüntüler her geçen gün artarak gelmeye devam ediyor.



Son olarak Uzunçayır metrobüs durağı girişine koyulan iskele vatandaşlara zor anlar yaşattı.

