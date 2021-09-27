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Uzunçayır Metrobüs durağında akılalmaz görüntü! Şantiye mi metrobüs durağı mı?

Uzunçayır Metrobüs durağında akılalmaz görüntü! Şantiye mi metrobüs durağı mı?

CHP'li İBB'nin toplu taşıma skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son görüntü ise Uzunçayır Metrobüs durağından geldi. Uzunçayır metrobüs durağı girişine koyulan iskele vatandaşları adeta çileden çıkardı.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:19
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:27
Uzunçayır Metrobüs durağında akılalmaz görüntü! Şantiye mi metrobüs durağı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki metrobüs skandalları bitmek bilmiyor.

Sabahın erken saatlerinde okul ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar Uzunçayır Metrobüs durağında kötü bir sürprizle karşı karşıya kaldı.



İstanbul'da toplu ulaşım konusunda vatandaşları çileden çıkaran görüntüler her geçen gün artarak gelmeye devam ediyor.

Son olarak Uzunçayır metrobüs durağı girişine koyulan iskele vatandaşlara zor anlar yaşattı.


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