CHP'li isim açık açık söyledi! Adaylık için öne çıkan 3 isim var!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'e konuştu.



Millet İttifakı'nda yaşanan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' tartışmalarına yönelik konuşan Tekin, seçime tek adayla gidileceğini söyledi.



'İTTİFAKIN ADAYI CHP İÇİNDEN ÇIKAR'



Tekin, Meral Akşener'in, 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa adayım.' sözleri sonrası Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP'nin içinden çıkacağını belirtti.



3 İSMİ İŞARET ETTİ



Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP'de 3 ismin öne çıktığını ifade eden Gürsel Tekin, bu kişilerin Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.



'ÜÇ İSİMDEN BİRİNİN BELİRLENECEĞİ SÜREÇ BAŞLAYABİLİR'



İstanbul Milletvekili Tekin konuyla ilgili, 'Meral Hanım'ın ifadesi yani dördüncü bir isim saymadığına göre büyük olasılıkla bu üç isim içinde bir aday belirleme konusunda bir süreç başlayabilir.' dedi.



'MİLLET İTTİFAKI TEK ADAYLA ÇIKACAK'



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:



'Önümüzdeki süreçte Meral Hanım aday değilse belli ki Millet İttifakı doğal olarak da bir aday çerçevesinde Sayın Karamollaoğlu da, Sayın Demokrat Parti Genel Başkanı da benzer cümleler kullandı. Bu da şunu gösteriyor ki büyük olasılıkla önümüzdeki süreçte tek adayla halkın karşısına çıkacağız yani Millet İttifakı tek adayla çıkmış olacak.



Meral Akşener: Başbakan adayıyım



'ANA LOKOMOTİF CHP BELİRLEYİCİ OLACAKTIR'



Millet İttifakı'nın önemli iki ana aktöründen bir tanesi ‘aday olmadığını' ifade ediyorsa doğal olarak da bu Millet İttifakı'nın ana lokomotifi olan CHP ağırlıklı olarak bir aday belirleme durumuna girecek demektir.



KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ, İMAMOĞLU



Dört farklı siyasi partinin konsensüsü ile olacaksa bu dört parti liderinin vereceği kararla olacaktır. Hayır, her siyasi parti kendi adayını çıkaracaksa tabii siyasi partiler kendi iç hukukuna göre uygulamalar yapabilir. Üyeyle mi yapar, atamayla mı yapar, onu bugün söylemek çok erken. Ama büyük olasılıkla ismi zikredilen doğal olarak önümüzdeki süreçte öne çıkan üç isim var. Meral Hanım da bir kapalı devre onu ifade etti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş yani üç isim öne çıkmış oluyor. Meral Hanım'ın ifadesi yani dördüncü bir isim saymadığına göre büyük olasılıkla bu üç isim içinde bir aday belirleme konusunda bir süreç başlayabilir.'