USD (Alış - Satış) : 8,63 - 8,65 EURO (Alış - Satış) : 10,13 - 10,15
Ana Sayfa.
Güncel
Başkan Erdoğan BM Zirvesi'nde dünyaya seslenecek!

Başkan Erdoğan BM Zirvesi'nde dünyaya seslenecek!

Bugün başlayacak Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Başkan Erdoğan, burada yapacağı konuşmayla dünyaya seslenecek. Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada göçmenler konusunda herkesin elini taşın altına koyması çağrısını bir kez daha yinelemesi bekleniyor.

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 17:12
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 17:22
Başkan Erdoğan BM Zirvesi'nde dünyaya seslenecek!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında New York'ta bu yıl 76'ncısı düzenlenecek ve bugün başlayacak BM Zirvesi'ne, 100'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri bakanı ve
delege katılacak, liderlerin bazıları ise video mesaj gönderecek.

DÜNYAYA SESLENECEK

Başkan Erdoğan, 'COVID-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi' temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'da bugün hitaplarını gerçekleştirecek.

YENİLİKÇİ MESAJLAR

76. BM Genel Kurulu'nda Afganistan'ın son durumu, Libya ve Suriye'de yaşanan gelişmeler önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Türkiye'nin sıcak bölgelerdeki etkin rolü
nedeniyle vereceği her mesaj tüm dünyanın yakın merceğinde olacak. Bu kapsamda Erdoğan'ın geçmişteki BM toplantılarında verdiği 'yenilikçi' mesajlara bir yenisini daha ekleyeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ VURGUSU

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından yapılan istişareler ve kurulan mekanizmaların sonuçlarına ilişkin fikir teatileri yapılması da bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz çözüm olmayacağının, Türkiye'nin hakça paylaşımdan yana olduğunun altı bir kez daha çizilecek.

TÜRKİYE NİN GÖÇMEN PLANINA DAHA SICAK BAKIYORLAR

Türkiye ve AB ülkeleri başta olmak üzere dünyayı yakından ilgilendiren göçmen konusu Genel Kurul'da ele alınacak başlıklar arasında yer alacak. Türkiye'nin Suriyeli göçmenler için onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşlerine yönelik yol haritasının da olumlu sonuç vermeye başlamasının görülmesinin ardından uluslararası toplumun plana eskisinden daha sıcak
baktığı bilgisine ulaşıldı.

ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI

Başkan Erdoğan, New York'taki ikinci gününde, Yeni Türkevi Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, törenin ardından Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti. Görüşme, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden geldi. Açıklamaya göre, Erdoğan ve Guterres Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı