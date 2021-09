Başkan Erdoğan BM Zirvesi'nde dünyaya seslenecek!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında New York'ta bu yıl 76'ncısı düzenlenecek ve bugün başlayacak BM Zirvesi'ne, 100'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri bakanı ve

delege katılacak, liderlerin bazıları ise video mesaj gönderecek.



DÜNYAYA SESLENECEK



Başkan Erdoğan, 'COVID-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi' temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'da bugün hitaplarını gerçekleştirecek.



YENİLİKÇİ MESAJLAR



76. BM Genel Kurulu'nda Afganistan'ın son durumu, Libya ve Suriye'de yaşanan gelişmeler önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Türkiye'nin sıcak bölgelerdeki etkin rolü

nedeniyle vereceği her mesaj tüm dünyanın yakın merceğinde olacak. Bu kapsamda Erdoğan'ın geçmişteki BM toplantılarında verdiği 'yenilikçi' mesajlara bir yenisini daha ekleyeceği tahmin ediliyor.



AKDENİZ VURGUSU



Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından yapılan istişareler ve kurulan mekanizmaların sonuçlarına ilişkin fikir teatileri yapılması da bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz çözüm olmayacağının, Türkiye'nin hakça paylaşımdan yana olduğunun altı bir kez daha çizilecek.



TÜRKİYE NİN GÖÇMEN PLANINA DAHA SICAK BAKIYORLAR



Türkiye ve AB ülkeleri başta olmak üzere dünyayı yakından ilgilendiren göçmen konusu Genel Kurul'da ele alınacak başlıklar arasında yer alacak. Türkiye'nin Suriyeli göçmenler için onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşlerine yönelik yol haritasının da olumlu sonuç vermeye başlamasının görülmesinin ardından uluslararası toplumun plana eskisinden daha sıcak

baktığı bilgisine ulaşıldı.



ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI



Başkan Erdoğan, New York'taki ikinci gününde, Yeni Türkevi Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, törenin ardından Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti. Görüşme, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşti.



Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden geldi. Açıklamaya göre, Erdoğan ve Guterres Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.