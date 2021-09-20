19 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı mı? Reyting sonuçları 19 Eylül 2021 Pazar

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 19 Eylül pazar akşamı; İkimizin Sırrı, Uzak Şehrin Masalı, Yargı ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 19 Eylül pazar günü reyting birincisi kim oldu? İşte 19 Eylül Pazar günü reyting sonuçları…





19 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

19 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI



Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği '?' sorusuna yanıt geldi. Bu sabah paylaşılan verilere göreaçıklandı.1 MASTERCHEF TURKIYE TV82 UZAK SEHRIN MASALI FOX3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX4 IKIMIZIN SIRRI ATV5 ICIMIZDEN BIRI SHOW TV6 SHOW ANA HABER SHOW TV7 CEMBER SIRLAR APARTMANI (T.S) KANAL D8 HAVA DURUMU KANAL D9 ATV ANA HABER ATV10 IKIMIZIN SIRRI (OZET) ATV1 MASTERCHEF TURKIYE TV82 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX3 UZAK SEHRIN MASALI FOX4 IKIMIZIN SIRRI ATV5 ICIMIZDEN BIRI SHOW TV6 SHOW ANA HABER SHOW TV7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV88 HAVA DURUMU KANAL D9 %100 FUTBOL TRT SPOR10 HABER ONU SHOW TVİşte merakla beklenen