19 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı mı? Reyting sonuçları 19 Eylül 2021 Pazar

19 Eylül Pazar gecesi İkimizin Sırrı, MasterChef Türkiye, İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı, Yargı gibi dizi ve yarışma programları ekrana geldi. Yayınların bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincileri açıklandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? 19 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Eylül Pazar reyting sonuçları…
Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 19 Eylül pazar akşamı; İkimizin Sırrı, Uzak Şehrin Masalı, Yargı ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 19 Eylül pazar günü reyting birincisi kim oldu? İşte 19 Eylül Pazar günü reyting sonuçları…