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19 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı mı? Reyting sonuçları 19 Eylül 2021 Pazar

19 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı mı? Reyting sonuçları 19 Eylül 2021 Pazar

19 Eylül Pazar gecesi İkimizin Sırrı, MasterChef Türkiye, İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı, Yargı gibi dizi ve yarışma programları ekrana geldi. Yayınların bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincileri açıklandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? 19 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Eylül Pazar reyting sonuçları…

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 09:01
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 09:05
19 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı mı? Reyting sonuçları 19 Eylül 2021 Pazar

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 19 Eylül pazar akşamı; İkimizin Sırrı, Uzak Şehrin Masalı, Yargı ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 19 Eylül pazar günü reyting birincisi kim oldu? İşte 19 Eylül Pazar günü reyting sonuçları

19 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği ' 19 Eylül Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt geldi. Bu sabah paylaşılan verilere göre 19 Eylül Pazar reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 UZAK SEHRIN MASALI FOX

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 IKIMIZIN SIRRI ATV

5 ICIMIZDEN BIRI SHOW TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 CEMBER SIRLAR APARTMANI (T.S) KANAL D

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 IKIMIZIN SIRRI (OZET) ATV


19 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI



1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 UZAK SEHRIN MASALI FOX

4 IKIMIZIN SIRRI ATV

5 ICIMIZDEN BIRI SHOW TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 %100 FUTBOL TRT SPOR

10 HABER ONU SHOW TV




İşte merakla beklenen 19 Eylül 2021 reyting sonuçları!

19 Eylül 2021 Reyting Sonuçları


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