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CHP'li İBB'de neler oluyor? Can Ataklı'nın İSPARK itirafı sonrası ortalık fena karıştı! Fatih Altaylı'dan Murat Ongun'a sert eleştiri!

CHP'li İBB'de neler oluyor? Can Ataklı'nın İSPARK itirafı sonrası ortalık fena karıştı! Fatih Altaylı'dan Murat Ongun'a sert eleştiri!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK rezaletine tepkiler gelmeye devam ediyor. Can Ataklı'nın kaleme aldığı yazıyla İSPARK'ın batmak üzere olduğunu ve yapılan zararın bu yıl 200 milyon liraya ulaşacağını söylemişti. Fatih Altaylı ise yazı üzerine İBB sözcüsü Murat Ongun'un Ataklı'ya verdiği cevaba ateş püskürdü. İşte detaylar...

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 11:56
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:18
CHP'li İBB'de neler oluyor? Can Ataklı'nın İSPARK itirafı sonrası ortalık fena karıştı! Fatih Altaylı'dan Murat Ongun'a sert eleştiri!

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında İBB Sözcüsü Ongun'u isim vermeden eleştirdi.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

'Benim kabullenemediğim, Ataklı'ya verilen yanıtın veriliş tarzı, veriliş biçimi ve üslubu. Gereksiz derecede sert, gereksiz derecede suçlayıcı, gereksiz derecede kaba ve gazeteciyi küçük görmeye çalışan bir tını hakim yanıta. Hop kardeşim. Ne oluyorsunuz, kim oluyorsunuz. Adam gibi verilerle, kimseyi suçlamalardan, 'yalancı malancı' demeden doğru düzgün kibar bir yanıt veremiyor musunuz! Bu mudur adabınız.

Unutmayın bir belediyeyi, bir partiyi, farklı olacağını söyleyen bir muhalefeti, ne yazık ki temsil ediyorsunuz. Kendinize geliniz.

Seçim öncesi böyle miydi Başkanınızın iddiası. Hani siz farklı olacaktınız, hani yepyeni bir üslup getirecektiniz siyasete.

Chp'li İbb'nin Yolsuzlukları


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