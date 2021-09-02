CHP'li İBB'de neler oluyor? Can Ataklı'nın İSPARK itirafı sonrası ortalık fena karıştı! Fatih Altaylı'dan Murat Ongun'a sert eleştiri!

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında İBB Sözcüsü Ongun'u isim vermeden eleştirdi.



Altaylı, şu ifadeleri kullandı:



'Benim kabullenemediğim, Ataklı'ya verilen yanıtın veriliş tarzı, veriliş biçimi ve üslubu. Gereksiz derecede sert, gereksiz derecede suçlayıcı, gereksiz derecede kaba ve gazeteciyi küçük görmeye çalışan bir tını hakim yanıta. Hop kardeşim. Ne oluyorsunuz, kim oluyorsunuz. Adam gibi verilerle, kimseyi suçlamalardan, 'yalancı malancı' demeden doğru düzgün kibar bir yanıt veremiyor musunuz! Bu mudur adabınız.



Unutmayın bir belediyeyi, bir partiyi, farklı olacağını söyleyen bir muhalefeti, ne yazık ki temsil ediyorsunuz. Kendinize geliniz.



Seçim öncesi böyle miydi Başkanınızın iddiası. Hani siz farklı olacaktınız, hani yepyeni bir üslup getirecektiniz siyasete.