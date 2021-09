AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL Ek sınav sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde 2020-2021 eğitim öğretim yılının son sınavı tamamlandı. Binlerce öğrenci, sınav sonuçlarını ve bir üst sınıfa geçip geçmediğini merak ediyor. Peki, heyecanla beklenen AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? İşte AÖK ek sınav sonuçları sorgulama ekranı…





AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?



AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



2021 AÇIK LİSE 2.DÖNEM DERS GEÇME NOTU KAÇ?



AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?



29 Ağustos 2021 tarihinde AÖL ek sınavlarının tamamlanmasının ardından binlerce öğrenciden ‘?' sorusu geldi. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerden gelen soruya henüz resmi bir açıklama gerçekleştirmedi. Fakat bir önceki AÖL ek sınavı 28 Temmuz 2021'de son bulmuş sonuçlar ise 4 Ağustos 2021'de ilan edilmişti. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda AÖK ek sınav sonuçlarının 4 Eylül 2021'de açıklanması bekleniyor. Peki,ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz açıklama gerçekleştirilmedi. Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesi üzerinden açıklanacak.Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav sonuçlarını, AÖL sonuçları sorgulama adresinden; güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre ile sisteme giriş yapabilecekler.Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olmak isteyen AÖL öğrencilerinin toplam kredisinin 170 ve üzeri olması gerekirken öğrenim görülen dönemin puanının 8 veya üzeri olması gerekmektedir. Ortak derslerini başarıyla tamamlayan adaylar kriterleri sağladıkları takdirde mezun olabilirler. Öğrencilerin dersten geçmek için açık Lise sınavlarında 20 sorudan en az 9 soruya doğru yanıt vermesi gerekmektedir. Peki,Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi halinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olmak isteyen öğrenciler sıklıkla ‘sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muaf olma durumu yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten muaf olunamaz.açıklanma tarihi önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği açıklamanın ardından resmiyet kazanacak.