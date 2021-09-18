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Yunanistan’dan büyük skandal! Irkçı vekil çocukları hedef gösterdi!

Yunanistan’dan büyük skandal! Irkçı vekil çocukları hedef gösterdi!

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Yunanistan’da yabancı düşmanlığı bitmek bilmiyor. Sık sık göçmenlere uyguladıkları insanlık dışı muameleleriyle eleştiri oklarının hedefine oturan Yunanistan’da bu kez de iktidar partisi, bir skandala imza attı.

Ekleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 18:14
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 18:20
Yunanistan’dan büyük skandal! Irkçı vekil çocukları hedef gösterdi!

Göçmenlere yönelik ırkçı politikalarını son yıllarda giderek artıran Yunan hükümeti, bu kez de çocukları hedef aldı. Mültecilere ve göçmenlere yönelik acımazsız tavırlarıyla sık sık dünya gündemine konu olan Yunanistan, yabancı düşmanlığını bu kez iktidar partisi aracılığıyla göstermekten çekinmedi.

ÇOCUKLARI HEDEF GÖSTERDİLER

Ülkenin başkenti Atina'daki bir ilkokulda, Yunan çocuklardan çok yabancı çocuk olduğu haberleri, ülke basınında günlerdir öne çıkıyordu. Meaculpa adlı yayın organının, Atina'daki bir ilkokulda Yunan çocuklardan çok yabancı çocuk olduğunu yazarak, göçmen çocukları adeta nefret öğesi olarak göstermişti.

Ülke basınında yer alan haberlerden sonra konuya ilişkin açıklamalarda bulunan iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) milletvekili Konstantinos Bogdanos, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

Yunan okullarının işgal edildiğini söyleyen ırkçı milletvekili Bogdanos, sosyal medya hesabından Atina'daki bir anaokulunda okuyan göçmen çocuklarının tek tek isimlerini yayınladı. Okulda okuyan sadece iki Yunan çocuğun olduğunu belirten Bogdanos'un bu paylaşımı büyük tepki çekti.

Yayınladığı küçük çocukların isimleri nedeniyle birçok farklı kesimden büyük tepki gören ırkçı vekil, kısa sürede paylaşımını kaldırdı.

Listenin reşit olmayan çocukları içerdiğini fark etmediğini söyleyip özür dileyen Bogdanos'un bu tavrı, ülkede iktidarın nefret politikasını da kanıtlamış oldu.


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