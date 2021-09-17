Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den o illere kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün ve hafta sonu için peş peşe uyarılar geldi. Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerini açıklayan MGM, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece sıcaklıkların artacağını, kuzeydoğu kesimlerinde ise 4 ila 8 derece azalacağını duyurdu. Meteoroloji ayrıca, birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı ve oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.



BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? (17 EYLÜL 2021)



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat ve Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



KUVVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



HAFTA SONU 16 İL İÇİN SON DAKİKA UYARISI



Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede; İstanbul, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır için cumartesi gününe kuvvetli yağış uyarısı verildi