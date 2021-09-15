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Akşener 2023 İçin HDP'ye Göz Kırptı! Milliyetçi Geçiniyor Ama...

Akşener 2023 İçin HDP'ye Göz Kırptı! Milliyetçi Geçiniyor Ama...

Sözde milliyetçi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri için HDP'ye açık açık yeşil ışık yaktı. Akşener'in "Millet İttifakı olarak yerel seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı nasıl kazandıysak, aynı modelle Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız" ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.

Ekleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:19
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 13:27
Akşener 2023 İçin HDP'ye Göz Kırptı! Milliyetçi Geçiniyor Ama...

Meral Akşener'in 'Millet İttifakı olarak yerel seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı nasıl kazandırdıysak, aynı modelle Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız' ifadeleri siyasetin gündeminde.

Akşener, Millet İttifakı'nda yaşanan sorunları perdeleyerek 'Millet İttifakı'nda en küçük bir sorun yok. Uyumlu bir biçimde çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ile benim aramda da herhangi bir sorun yok. Millet İttifakı olarak yerel seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı nasıl kazandıysak, aynı modelle cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız. Sık sık söylüyorum Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak.' dedi.

HDP'YE GÖZ MÜ KIRPTI

Akşener'in bu sözleri kapalı kapılar ardından yürttüğü HDP ittifakını daha fazla gizleyemeyeceğini gösterdi. HDP, son zamanlarda ittifak ortaklarına rest çekiyor, 'Bizi görmezden gelemezsiniz' mesajı veriyordu. Akşener'in son açıklaması, HDP ile ittifakın ilanı oldu.

Meral AkşenerMeral AkşenerMeral Akşener


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