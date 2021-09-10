İBB'den İstanbul trafiğine pranga! Çırağan Caddesi çıkmaz sokağa döndü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını sessiz sedasız geçiren Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinin sona ermesi ve okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla katlanan yoğun trafikte kürek sallamaya başladı.



Normal zamanlarda da araçların zor ilerleyebildiği cadde, peyzaj çalışmalarının başlamasıyla adeta çıkmaz sokağa döndü.



Kaldırımlarda yapılan çalışmalar nedeniyle yolun bir kısmi trafiğe kapatıldı, araç geçişleri zorlaştı, sürücüler tam anlamıyla santim santim ilerledi ve yayalar araçların seyir halinde bulunduğu şerit üzerinde yürümek zorunda kaldı.



Bölge halkı ise sokağa çıkma kısıtlaması varken okulların açıldığı haftada yapılan çalışmalar nedeniyle çileden çıktı. Cadde üzerinde seyyar satıcılık yapan esnaf 'Bu caddede normal günlerde de trafik olurdu.



Okullar da yeni açıldı, trafik tamamıyla kitlendi. Böyle bir dönemde böyle çalışma olacak iş değil. Kısıtlamada yapılsaydı olmaz mıydı? İnsanlar görsün diye mi bugüne beklettiler anlamı nedir anlamıyorum. Böyle bir işin mantıklı bir açıklaması yok' ifadelerini kullandı.



