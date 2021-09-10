Beklenen Yağış Başladı! Otobüste Bakın Ne Yaptılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli yağış, Marmara Bölgesi'nde etkisini gün boyunca gösterecek.



İL GENELİNDE GECE SAATLERİNE KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR



İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanağın, zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.



Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.





TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60'I GEÇTİ



İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08:10 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.



ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE DE YAĞIŞ BEKLENİYOR



Öte yandan, Çanakkale ve Balıkesir'de, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



İstanbul için yapılan yağış uyarısı sosyal medyada gündeme gelen otobüs içindeki şemsiyeli yolcular videosunu akıllara getirdi.



OTOBÜSTE ŞEMSİYE AÇAN YOLCULAR



İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar son olarak bindikleri İETT otobüsünün su alması nedeniyle otobüsün içinde şemsiyelerini açmak zorunda kalmıştı.



