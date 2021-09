Asgari ücrette değişiklik! Bir ay erken oldu... .

KİMLER YARARLANIR?



AGİ uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler, ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler, ücretli ve maaşlı çalışan ve söz konusu geliri vergilendirilen tüm çalışanlar yararlanabilir.



Çalışana ödenecek AGİ tutarı, medeni duruma, çocuk sahibi olup olmamaya ve çocuk sayısına göre farklılaşır. AGİ kapsamında ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına; - Mükellefin, yani çalışanın kendisi için yüzde 50'si, - Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10'u, - Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; İlk iki çocuk için yüzde 7.5'i, Üçüncü çocuk için yüzde 10'u, Diğer çocuklar için yüzde 5'i olmak üzere hesaplanan indirim oranları uygulanır.



NASIL HESAPLANIR?



Bu hesaplamaya göre matrahın gelir vergisi tarifesinin birinci dilimine karşılık gelen oranla, yani yüzde 15 ile çarpımı ile bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya ilişkin tutar AGİ'dir.



Bu anlamda, örneğin 2021 yılı için bekar bir çalışana ödenen aylık AGİ tutarı 268.31 TL iken, evli ve eşi çalışmayan bir çalışana 321.98 TL ödeniyor. Eğer evli ve eşi çalışmayan çalışanın bir de çocuğu olmuşsa çocuk sayısına göre 362.22 TL'den (bir çocuk sahibi) 456.13 TL'ye (beş çocuk sahibi) kadar değişen tutarlarda ödeme yapılıyor.



EŞLER ÇALIŞIYORSA



Eşlerin her ikisinin de ücretli çalışması halinde çocuklar sadece sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir. Çalışan tarafından bakılan 18 yaşını veya eğitime devam edenler için 25 yaşını doldurmamış çocuklar için AGİ alınıyor.



