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Muharrem Ayında Çekilecek Zikirler ve Tesbihler Nelerdir? Muharrem Ayında Okunması Gereken Dua

Muharrem Ayında Çekilecek Zikirler ve Tesbihler Nelerdir? Muharrem Ayında Okunması Gereken Dua

Mübarek aylardan birisi olan Muharrem Ayı’nın gelmesiyle birlikte İslam alemi bu sürede gerçekleştirebileceği dua, zikir, namaz ve tesbihleri araştırmaya başladı. Peki, tüm Müslüman aleminin heyecanla beklediği Muharrem Ayı’nda çekilecek zikirler ve teşbihler nelerdir? İşte Muharrem Ayında çekilmesi gereken tesbih…

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:57
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 13:00
Muharrem Ayında Çekilecek Zikirler ve Tesbihler Nelerdir? Muharrem Ayında Okunması Gereken Dua

Muharrem ayı pek çok Müslüman tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Bu mübarek ayda gerçekleştirilecek olan ibadetler araştırılmaya başlandı. Peki, milyonlarca Müslümanın heyecanla karşıladığı Muharrem ayında çekilecek zikirler ve teşbihler nelerdir? İşte Muharrem ayında edilmesi gereken dua

Muharrem Ayında Çekilecek Zikirler ve Tesbihler Nelerdir?


 

Muharrem Ayı’nın ilk gününde hocaların gerçekleştirdiği açıklamalara ve Diyanet’in bildirilerine göre her birinde besmele çekilerek bir kere olmak üzere 1000 adet İhlas okunması önerilmektedir. Allah’ın bu mübarek günde İhlas suresini okuyan kişilere ibadetleri karşılığında bol bol sevap vereceği bildirilmiştir. Bunun yanı sıra Muharrem ayının ilk gününde Müslümanlar her birinin başında olmak üzere 360 kez Ayetel kürsi okuyarak "Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl! Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem." Derse dünya üzerinde o kişiyi bela bulmaz, istenmeyen kötü durumlardan 1 sene boyunca korunur ve sağlığı yerinde olur. Peki, Muharrem ayında çekilecek zikirler nelerdir?



Muharrem Ayında Çekilecek Zikirler Nelerdir?


1.gün 100 defa Estağfirullah denilmelidir.

2. Gün 100 defa Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber okunur.

3. Gün 313 defa Ya Selam c.c. zikredilir.

4. Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey'in gadir zikredilmesi uygun görülmüştür.

5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim denilmelidir.

6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım zikredilmelidir.

7. Gün 100 defa İhlâs suresi okunmalıdır.

8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah denilmelidir.

9. Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.

41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim zikredilir.

33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh okunur.

66 defa İhlâs suresi çekilmesi gerekmektedir.

Muharrem Ayında Çekilecek Zikirler ve Tesbihler Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği bilgiler doğrultusunda bu ayda sadaka vermenin de ibadet olarak kabul edildiği bilinmektedir.

Muharrem Ayında Çekilecek Zikirler ve Tesbihler Nelerdir?Muharrem Ayında Okunması Gereken DuaMuharrem Ayında Çekilecek Zikirler Nelerdir?Muharrem Ayı Ibadetleri


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