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Hızlı Kilo Alma Yöntemleri Nelerdir? Kilo Almanın Yolları

Hızlı Kilo Alma Yöntemleri Nelerdir? Kilo Almanın Yolları

Kilo vermek gibi kilo almakta çoğu zaman büyük bir sorun haline gelebiliyor. Nasıl kilo alınır? Sorusunu soran kişiler ise çeşitli yöntemler arıyor. İşte kilo alma yolları, Nasıl kilo alınır? Kilo alma yöntemleri…

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 16:06
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 16:11
Hızlı Kilo Alma Yöntemleri Nelerdir? Kilo Almanın Yolları

Kilo alamıyorum diyenler kilo almak için bin bir türlü yol denemektedir. Bu yollar kimi zaman etkili olurken kimi zaman ise yanlış yönlendirmeler sebebiyle çeşitli problemlere yol açabilmektedir. Kilo almak için ne yapmalıyım sorusunun sorulması üzerine alanında uzman doktorlar kilo almanın yolları üzerine pek çok yanıt vermiştir. İşte, nasıl kilo alınır? Kilo almanın yolları nelerdir? Kilo almak için neler yapılır? Sorularının cevabı!

Kilo Almanın Yolları

Kilo Almanın Yolları Nelerdir?


Alanında uzman doktorlar kilo almak istiyorum diyenler için birbirinden farklı yöntemler önermektedir. Bireylerin boy, kilo, çevre gibi faktörlerinin incelenmesinin ardından sağlıklı kilo alma yöntemleri oluşturulmaktadır. Bu duruma göre kilo almanın yolları nelerdir? İşte alanında uzman doktorların önerdiği kilo alma yöntemleri;

•Düzenli beslenmek

• Yüksek kalori almak

• Bol miktarda protein ve karbonhidrat tüketmek

• Sağlıklı beslenmeye özen göstermek

• Spor yapmak

Kilo almanın yolları arasında yer almaktadır. Kilo aldırıcı yöntemler arayan kişilerin bu faktörlere dikkat ederek kilo alması mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki kilo alamıyorum problemi ile karşı karşıya kalanlar ilk olarak kilo alamamasının sebebini öğrenmelidir. Doktor kontrolünün sağlanmasının ardından kilo aldıran yemekler tüketilerek kilo alışı sağlanabilir.

Kilo Aldıran Yiyecekler Nelerdir?


Kilo aldıran yiyecekler nelerdir? sorusu kilo almak isteyenlerin cevabını aradığı en önemli sorulardan birisidir. Oldukça fazla yiyeceğin kilo alma döneminde kullanılması sebebiyle kilo aldıran yiyecekler kontrollü bir şekilde tüketilmelidir. Her kalorisi yüksek besinin kilo aldıran besinler grubunda sayılamaması gerektiğine ise dikkat edilmelidir. Bu durum ciddi sağlık sorunlarını meydana getirirken aynı zamanda çeşitli problemlere de sebep olabilmektedir. Peki, kilo aldırıcı yiyecekler nelerdir?

• Kuru üzüm

• Keten tohumu

• Yumurta

• Avokado

• Keten tohumu

• Susam

• Fındık yağı

• Yulaf ezmesi

Kilo aldıran yiyecekler arasında yer almaktadır.

Boy Kilo Endeksi Nasıl Hesaplanır?


Kilo verme ya da kilo alma süreci içerisinde olan kişilerin karşılaştığı bir diğer kavram ise boy kilo endeksidir. Obeziteyi hesaplamak, kilo kontrolü sağlamak ve ideal kiloyu bulmak için uygulanmaktadır. Boy kilo endeksi hesaplama ile birlikte bu verilere ulaşılabilmektedir. Peki, ideal kilo hesaplama nasıl yapılır?

İdeal boy kilo hesaplaması için vücut ağırlığının ve boy uzunluğun metre cinsinden karesine bölünmesi gerçekleştirilmelidir. Bu hesaplamayı gerçekleştiremeyecek olan kişiler ise kilo endeksi hesaplama uygulamaları ile bu hesaplamayı gerçekleştirebilmektedir.

Kilo Aldıran Yiyecekler Listesi


Alanında uzman doktorlar ve diyetisyenler kilo alma sürecinde besinlerin tüketilme oranına dikkat çekmektedir. Bu da demek oluyor ki sağlıklı bir yiyeceğin sağlığınızı bozma riski vardır. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken faktörler kilo aldıran yiyeceklerin dozunu iyi ayarlamaktır. Profesyonel bir diyetisyen yardımıyla yiyeceklerin tüketilmesi gereken miktar belirlenebilmektedir. Bu durumu gerçekleştiremeyecek olan kişiler ise evde kilo alma almak istiyorum diyor olabilir. Kilo aldıran yiyecekler listesi ise bu kişilerin evde sağlıklı bir şekilde kilo almasını sağlar. İşte kilo aldıran yiyecekler listesi!

• Badem

• Kuru üzüm

• Ceviz

• Ekmek (Miktara dikkat ederek)

• Tahin

• Pekmez

• Fıstık ezmesi

• Patates

• Bitkisel yağlar

• Hurma

Hızlı Kilo Alma Yöntemleri Nelerdir

1 Haftada 5 kilo nasıl alınır? Araştırmasını yapanlar ya da kilo almak için ne yapmalı? Diyenler bu bilgiler doğrultusunda kilo alma sürecini başlatabilmektedir. Aşırıya kaçılmadığı ve sağlıksız gıdalar tüketilerek kilo almaya çalışılmadığı sürece herhangi bir problem meydana gelmeyecektir. Kilo almak için ne yapmalı sorusunun cevabını arıyorsanız sizler de sağlıklı bir şekilde kilo alma süreci gerçekleştirebilirsiniz.

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