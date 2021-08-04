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Yaralı ayaklarıyla yangın yerini terk etmeyen itfaiye eri görenleri duygulandırdı!

Yaralı ayaklarıyla yangın yerini terk etmeyen itfaiye eri görenleri duygulandırdı!

Türkiye 1 haftadır topyekün mücadeleyle orman yangınlarını söndürmeye çalışıyor. Öyle ki yangını söndürmek için seferber olan personeller yaralı oldukları halde yangın yerini terk etmiyorlar.

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 13:58
Yaralı ayaklarıyla yangın yerini terk etmeyen itfaiye eri görenleri duygulandırdı!

Türkiye'deki orman yangınları 1 haftadır devam ediyor.

Süren yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Havadan helikopterlerle ve uçaklarla yapılan müdahalelerin yanı sıra itfaiye ekiplerinin karadan verdiği mücadele, görenleri duygulandırıyor.

YARALARINA ALDIRMIYORLAR


Yorulmak nedir bilmeden her koşulda çalışan kahraman personeller, yaralarını kendileri iyileştirmeye de devam ediyor.

AYAKLARINDA SARGI BEZİYLE YANGIN SAHASINDA


Kendi kendini tedavi ettikten sonra yangını söndürmeye devam eden itfiaye erinden sonra, bir itfaiye erinin de ayaklarının sarıldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.

Fotoğraftaki itfaiye erinin, şişen ve yaralanan ayaklarını sargı bezine sardığı görülüyor. Ayağındaki beze rağmen afet bölgesinden ayrılmayan itfiaye eri, ayaklarını uzatarak dinleniyor.

ZOR ŞARTLARDA MÜCADELE


Bir başka yangın personeli de, yangın bölgesinde karnını simitle doyurmaya çalıştı. Sahada yorgun düşen personel, çalışmaların devam ettiği bölgede yere oturarak simit yedi.


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