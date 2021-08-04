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Bebeklerde besin alerjisi belirtileri nelerdir? Bebeklerde alerjiye neden olan besinler nelerdir?

Bebeklerde besin alerjisi belirtileri nelerdir? Bebeklerde alerjiye neden olan besinler nelerdir?

Bebeklerde besin alerjisi son yıllarda daha fazla görülmeye başladı. Bebeklerde besin alerjisi belirtileri nelerdir? Bebeklerde alerjiye neden olan besinler nelerdir? Bebeklerde Besin Alerjisinin Tedavisi Var Mı? İşte yanıtı...

KADIN / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:27
Bebeklerde besin alerjisi belirtileri nelerdir? Bebeklerde alerjiye neden olan besinler nelerdir?

Son yıllarda bebeklerde besin alerjisi görülme oranı oldukça arttı. Değişen yaşam koşulları, genetik nedenler ve çevre kirliliği çocuklarda besin alerjisi riskinin artmasına neden oldu. Peki bebeklerde besin alerjisine neden olan besinler nelerdir? Bebeklerde besin alerjisi belirtileri nelerdir? Besin alerjisi 100 bebekten 6'sında görülmeye başladı. Bu durumda ailelerin büyük bir endişe yaşamasına neden oluyor. Ancak aileleri rahatlatacak önemli bir haberimiz var. Bebeklerde alerjik reaksiyon gösteren besinler çoğu zaman aynı olabilir. Bebeklerde besin alerjisine neden olan besinler listesini okuyarak bu konuda daha bilinçli bir hale gelebilirsiniz. Sizler için Bebeklerde besin alerjisi belirtileri nelerdir ve Bebeklerde alerjiye neden olan besinler nelerdir sorularının yanıtını yazdık.



Bebeklerde Besin Alerjisine Neden Olan Besinler Nelerdir?


-İnek sütü
-Fındık
-Yer fıstığı
-Yumurta
-Kuru yemişler
-Soya
-Kabuklu deniz ürünleri
-Buğday
-Balık

Besin alerjisi genetik ve çevresel birçok etkenle ortaya çıkabilir. Ancak çoğu zaman alerjiye neden olan besinler aynıdır. Yukarıdaki besinlerin ortak özelliği çoğu zaman birçok kişide alerjik reaksiyonlara sebep olmalarıdır. Bu besinleri tükettiğinizde bebeğinizde alerjik reaksiyonlar gözlemliyorsanız, mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir. Alerjik reaksiyonlar çoğu zaman hafif etkiler gösterse de bazen sonucu ağır olabilir. Bu nedenle bebeklerde besin alerjisi hafife alınacak bir sorun olarak görülmemelidir. Peki bebeklerde besin alerjisi belirtileri nelerdir?

Bebeklerde Besin Alerjisi Belirtileri


-Ciltte kızarıklık ve kabarcıklar
-Mide ve bağırsak sisteminde sorunlar ve dışkıda kan
-Dışkıda mukus
-Bulantı ve kusma
-Uzun süreli karın ağrıları
-Kolik
-İshal ya da kabızlık

Besin alerjisi çoğunlukla mide ve solunum sisteminde kendini gösterir. Kaşıntı, kızarıklık, ciltte yara, egzama, kurdeşen, dudak ve göz çevresinde şişlik genelde alerjik bünyeye sahip bebeklerde görülür. Ayrıca çoğu zaman mide ağrısı, bağırsak sisteminde kanlı dışkılama, dışkıda mukus, bulantı, kusma, karın ağrısı, kolik, kabızlık ve ishal gibi bulgular görülebilir. Hastaların yüzde 20-30'unda burun akıntısı, kaşıntısı, hapşırma, boğazda kaşıntı hissi, sesin kabalaşması, yutma güçlüğü, öksürük, hışıltı ve nefes darlığı izlenebilir. Ancak solunum sistemi üzerinden alerjik reaksiyonların kendini göstermesi düşük bir ihtimaldir. Alerjik reaksiyonlar bazı bebeklerde ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Anaflaksi, bayılma, çarpıntı, bilinç bulanıklığı, yutmada güçlük ve nefes darlığı sonucu önemli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Bu nedenle ebeveynlerin, bebeklerine yukardaki besinleri yedirdiklerinde iyi gözlemlemesi ve hiçbir maddeyi gözden kaçırmaması gerekiyor.



Bebeğinde Besin Alerjisi Alerjisi Olanlar Ne Zaman Doktora Gitmeli?


Bebeklerde besin alerjisi belirtisi görüldüğü an mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Besin alerjisi bulguları anne sütü alırken bile ortaya çıkabilir. Besin proteinleri anne sütünden bebeğe geçtiği için bebek zarar görebilir. Bu nedenle bebekte besin alerjisi varsa anne emzirirken o besinleri tüketmemelidir.

Bebeklerde Besin Alerjisinin Tedavisi Var Mı?


Besin alerjisinin kesin bir tedavisi bulunmuyor. Ancak uzmanlar belirli bir diyet formülü ile alerjik reaksiyonların azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

Bebeklerde besin alerjisi belirtileri nelerdir ve Bebeklerde alerjiye neden olan besinler nelerdir sorularının yanıtını sizler için yazdık.

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