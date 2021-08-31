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Uzaklaştırma kararını ihlal edip, kızının gözü önünde eşini bıçakladı

Uzaklaştırma kararını ihlal edip, kızının gözü önünde eşini bıçakladı

Bursa’da uzaklaştırma kararı bulunan Necati G. (40), kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Ebru G.’yi (38) kızı D.G.'nin (14) yanında kalbinden bıçakladı. Ebru G. ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 19:01
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 19:11
Uzaklaştırma kararını ihlal edip, kızının gözü önünde eşini bıçakladı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Ebru G., geçimsizlik yaşadığı eşi Necati G. hakkında mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararı ihlal eden Necati G., bugün Ebru G.'nin yaşadığı 6. Yayla Sokak'taki eve saat 17.00 sıralarında geldi. İkili, 14 yaşındaki kızları D.G.'nin yanında kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Necati G. mutfaktan aldığı bıçağı Ebru G.'nin kalbine sapladı. Ebru G. kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

GÖZLERİ ÖNÜNDE

Annesi gözleri önünde bıçaklanan D.G. çığlık atarak, komşulardan yardım istedi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebru G., sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.

ELLERİ KANLI KAÇTI

Bu sırada polise eli kanlı bir kişinin Kemerçeşme Mahallesi'ne doğru koştuğu ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren ekiplerin yakaladığı kişinin Necati G. olduğu ortaya çıktı. Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Öte yandan yaralı Ebru G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.


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