Başkan Erdoğan: FETÖ ile irtibatı olan 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi diploma töreninde açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:



"FETÖ İLE İLTİSAKLI 21 BİN TSK MENSUBUNUN ORDUYLA İLİŞKİSİ KESİLDİ"



"Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamamını kapattık. TSK'nın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren okulları MSÜ bünyesinde tekrar kurduk. Kurumsal bütünlüğü sağladık. MSÜ faaliyete geçtiğinde 1. sınıfta eğitime başlayan öğrencilerimiz bugün mezun oldu. Biz bugün bu reformu yaptığımızda birileri Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek tezvirat yapıyorlardı. Artık çok daha güçlü, kabiliyetli bir askeri sisteme sahibiz. Çağın ihtiyaçlarına göre askeri personel yetiştiren bir kurumumuz var. İngilizce'nin yanı sıra, Almanca, Farsça, Fransızca bu yıl Yunanca eğitim almaya başladılar. Hepimizin iftihar etmesi gereken bir tablo ortaya çıktı.



FETÖ ile iltisaklı 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi.



"MSÜ, 16 BİN 448 ÖĞRENCİ VE KURSİYERE EĞİTİM-ÖĞRETİM VERDİ"



Milli Savunma Üniversitemiz 16 bin 448 öğrenci ve kursiyere eğitim-öğretim verdi. 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız.

Üniversitemize bağlı harp okulundan 1452 öğrencinin mezuniyetini hep birlikte yaşıyoruz. Bu yolda teğmenlerimizde birlikte yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz.



"ORDUMUZUN HER SEVİYESİNDEKİ PERSONELİN EĞİTİM İHTİYACI KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE KARŞILANDI"



Az önce devasa bir Milli Savunma, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarımızın yerleşkesinin temelini attık. 19 Mayıs 2023'te de açılışını yapacağız. Dünyada eşine benzeri olmayan böyle bir muhteşem eser ancak Türkiye'ye yakışır, ancak sizlere bizlere yakışır. Astsubay MYO'ların bugünkü mezun sayısı da 2 bin 254 kişidir. Kurmay eğitimleri de aynı şekilde kesintisiz devam etmiş, ordumuzun her seviyesindeki personelin eğitim ihtiyacı kesintisiz bir şekilde tamamlanmıştır.





"HEDEFLERİMİZE ULAŞMADAN DURMAYACAĞIZ"



15 Temmuz darbe girişimi de ülkemiz için pek çok hayırlı gelişmenin kapısını aralamıştır. Artık İHA'larımız semalarımızda uçuyor. SİHA ve TİHA'larımız semalarımızda uçuyor. Artık bunları biz yapıyoruz. Ülkemizi daha güçlü, daha kararlı ve özgüvenli hale getirerek, şehitlerimizin kanlarınının, gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmemesini sağladık. Elbette her büyük değişim, reform gibi bu sürecinde sancıları olmuştur. Atılan her adım, her tasarruf, geliştirilen her politika daha güçlü, güvenli ve huzurlu Türkiye içindir.



Başka bir vatanımız olmadığı bilinciyle hedeflerimize ulaşmadan durmayacağız. Her engeli aşıp geçeceğiz.



"MAĞDURLARA SIRTIMIZI DÖNMEYECEĞİZ"



Tüm bunları yaparken, mağdurlara da sırtımızı dönmeyeceğiz. Her kim sizin burada ne işiniz var diyorsa, ark niyetlidir, kötü niyetlidir. Şartlar bazen gönlünüzdekini tam olarak yapmanıza imkan vermeyebilir. Ama ilk fırsatta tahimizin ve medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız. Önümüzde mazlumların duası, kahraman ordumuzun gücü olduğu sürece hiçbir mücadeleden kaçmayız.



Kara Harp Okulu'ndan mezun olanları bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla"