El çatlaklarına ne iyi gelir? El çatlaklarına iyi gelen doğal çözümler nelerdir? El çatlaklarına doğal çözüm önerileri

El çatlaklarına iyi gelen doğal yöntemler, bu sorunla sık sık karşılaşan kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Çünkü el çatlaklarından kurtulmak için pahalı kozmetik ürünlere ihtiyacınız yok. Evde doğal yöntemlerle el çatlaklarından kısa sürede kurtulabilirsiniz. Peki el çatlakları neden olur? El çatlakları nasıl geçer? El çatlaklarına iyi gelen doğal çözümler nelerdir? Sıcak ve soğuktan etkilenen eller havayla ya da sıcak su ile yıpranabilir. Buna güneş, deniz, toprak ve kullanılan temizlik ürünleri gibi kimyasal maddeler eklenince; eller hem çabuk kırışır hem de el çatlaması ve kanaması nedeniyle sertleşir. Bu nedenle ellerinize ne kadar bakarsanız bakın özellikle kimyasal malzemelerle uğraştığınız işlerde eldiven kullanmalısınız. Sizler için el çatlaklarına iyi gelen doğal yöntemleri yazdık.









El Çatlakları Neden Olur?



El Çatlaklarına İyi Gelen Doğal Çözümler



El çatlakları gelende dış etkenlerden kaynaklansa da dikkat edilmesi gereken bir sorundur. Ellerde oluşan çatlaklar tedavi edilmez ise egzamaya dönüşebilir. Başka hastalıklarında habercisi olan el çatlaklarına karşı önlem almanıza rağmen oluşan çatlaklar geçmiyorsa bir doktora görünmenizde fayda olabilir. Hamilelikte el çatlaması da sık görülen bir durumdur. Hamilelikte el çatlamasının nedenleri genelde vücudun susuz kalması ve bu nedenle cildin nem ihtiyacını karşılayamamasıdır. Soğuktan ellerin çatlaması ise genelde kuru ciltli kişilerde özellikle de hanımlarda kışın görülen bir durumdur. Soğuktan ellerin çatlamasına engel olmak için eldiven kullanılması işe yarayabilir.-Sütün içine bir miktar papatya ekleyip kaynatın. Süzgeçten geçirdiğiniz karışıma zeytin yağı ve akhuş ağacı tohumu ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı ellerinize masaj yaparak uygulayın.-El çatlakları için geçerli bir diğer çözüm ise doğal tereyağı kremidir. Ellerinize sürdüğünüz tereyağı ile çatlakları anında yok edebilirsiniz.-Bir cezve içinde 1 tatlı kaşığı balı eriterek içerisine 2 çorba kaşığı kadar susam yağı ekleyin. Ardından 1 çorba kaşığı badem yağı ve yine 1 çorba kaşığı gliserin ilave edin. Krem kıvamına getirdiğiniz karışımı bir kavanoz içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Elde ettiğiniz kremi gece uyumadan önce ellerinize masaj yaparak uygulayın ve pamuklu bir eldiven giyin. Sabah kalktığınızda ellerinizin yumuşacık olduğunu göreceksiniz.-El çatlakları için sadece bitkisel kürler ile bakım yapmak yeterli değildir. El egzersizleri ile çatlakların oluşumunu engelleyebilirsiniz. Önce ellerinizi sıkın ve 20'ye kadar sayın. Ardından parmaklarınızı açıp kapatın ve bu hareketi de 20 defa tekrar edin. Bir sonraki harekette ise ellerinizi açık ve dirseklerinizi 20 defa indirin ve tekrar havaya kaldırın. Omuz hizasında açtığınız kollarınızı yukarı kaldırıp avuç içleri yukarı bakacak şekilde gerinin, bu şekilde ellerinizi 20 defa açıp kapayın.- 150 gram ceviz yağı ve 25 gram balmumunu bir kabın içinde karıştırın. Benmari yöntemi ile ısıtın ve cam bir kavanozda saklayın. Bu karışım ihtiyaç duyuldukça ellere masaj yapılarak uygulayabilirsiniz.sizler için sıraladık. Daha fazla haber için takipte kalabilirsiniz!