2021 Temmuz memur enflasyon zammı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkı hesaplama yöntemi 2021!

Temmuz ayı Memur enflasyon zammı ne kadar? Sorusu, TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gündeme geldi. TÜİK’in geçtiğimiz ay enflasyon oranını açıklamasının ardından memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli olmuştu. SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon oranlarına göre Temmuz ayı Memur enflasyon zammı belli oldu. Peki 2021 Temmuz memur enflasyon zammı ne kadar oldu? Sizler için enflasyon farkı hesaplama yöntemini yazdık.





Emekli ve Memur Temmuz Zammı Ne Kadar Oldu?



Yeni Memur Maaşları:

TÜİK Haziran verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu.Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz itibariyle alacaktı.