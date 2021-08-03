2021 Temmuz memur enflasyon zammı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkı hesaplama yöntemi 2021!

2021 Temmuz memur enflasyon zammı, TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. 2021 Temmuz memur enflasyon zammı ne kadar oldu? İşte Enflasyon farkı hesaplama 2021…
Temmuz ayı Memur enflasyon zammı ne kadar? Sorusu, TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gündeme geldi. TÜİK’in geçtiğimiz ay enflasyon oranını açıklamasının ardından memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli olmuştu. SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon oranlarına göre Temmuz ayı Memur enflasyon zammı belli oldu. Peki 2021 Temmuz memur enflasyon zammı ne kadar oldu? Sizler için enflasyon farkı hesaplama yöntemini yazdık.