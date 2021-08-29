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30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller için ulaşımın ücretli olup olmayacağının sorulması üzerine cevap gecikmedi. Vatandaştan gelen 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu belediyeler tarafından cevaplandırıldı. Peki, 30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Ekleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 14:47
Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 14:59
30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl Pazartesi gününe gelmesiyle bayramda ulaşımın nasıl olacağı gündem konusu oldu. Sosyal medyada pek çok kişi tarafından konuşulan konu sonrasında Büyükşehir belediyeleri vatandaştan gelen '30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?' sorusuna yanıt verdi. 30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?'

30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA OTOBÜS, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?


İETT'nin gerçekleştirdiği açıklamalara göre 30 Ağustos'ta İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Peki, 30 Ağustos'ta Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?


Sosyal medyada pek çok kişi tarafından merak edilen '30 Ağustos'ta Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?' sorusu cevaplandırıldı. EGO Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram süresince ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 30 Ağustos sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'a kadar sürecek.



30 AĞUSTOS'TA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?


Her yıl milli bayramlarda olduğu gibi bu yıl da İzmir'de toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. 30 Ağustos 06:00'da başlayacak olan ücretsiz toplu taşıma hizmeti akşam saat 24.00'da sona erecek.

30 Ağustos 2021 Köprüler Ücretsiz mi?


İBB'nin denetiminde olan toplu taşıma araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna sahip olan tüm toplu taşıma araçlarını İstanbul kartını okutarak ücretsiz olarak kullanabilecek. 30 Ağustos'ta ücretiz toplu taşıma uygulaması İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.



30 Ağustos'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak ve daha fazlası belediyelerin gerçekleştirdiği açıklamalara göre bu şekilde duyurulmuştur.

30 Ağustos'ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?


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