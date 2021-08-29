30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl Pazartesi gününe gelmesiyle bayramda ulaşımın nasıl olacağı gündem konusu oldu. Sosyal medyada pek çok kişi tarafından konuşulan konu sonrasında Büyükşehir belediyeleri vatandaştan gelen '30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?' sorusuna yanıt verdi. 30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?'





30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA OTOBÜS, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?



30 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



30 AĞUSTOS'TA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



30 Ağustos 2021 Köprüler Ücretsiz mi?



İETT'nin gerçekleştirdiği açıklamalara göre 30 Ağustos'ta İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Peki,Sosyal medyada pek çok kişi tarafından merak edilen '?' sorusu cevaplandırıldı. EGO Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram süresince ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 30 Ağustos sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'a kadar sürecek.Her yıl milli bayramlarda olduğu gibi bu yıl da İzmir'de toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. 30 Ağustos 06:00'da başlayacak olan ücretsiz toplu taşıma hizmeti akşam saat 24.00'da sona erecek.İBB'nin denetiminde olan toplu taşıma araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna sahip olan tüm toplu taşıma araçlarını İstanbul kartını okutarak ücretsiz olarak kullanabilecek. 30 Ağustos'ta ücretiz toplu taşıma uygulaması İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.ve daha fazlası belediyelerin gerçekleştirdiği açıklamalara göre bu şekilde duyurulmuştur.