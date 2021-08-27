30 Ağustos’ta Noterler Açık mı? 30 Ağustos 2021 Noterler Çalışıyor mu?

Noter onayı, vekaletname ve devir işlemleri gibi pek çok işlem için kullanılan noterler hafta sonları faaliyet göstermiyor. Bir süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında nöbetçi noterlik uygulamasının da kaldırılmasıyla birlikte pek çok kişi noterlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Noterdeki işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 30 Ağustos’ta noterler açık mı? sorusunu gündeme getirdi. Peki, 30 Ağustos’ta noterler açık mı? İşte 30 Ağustos noterlerin çalışma saatleri…









30 Ağustos’ta Noterler Açık mı?



30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI 2021?



30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olması sebebiyle pek çok kamu, kurum ve kuruluşu pazartesi günü faaliyet gerçekleştirmeyecek. Bu sebeple noterler de pazartesi günü bir günlüğüne çalışmalarına ara verecek. Noterlerin yanı sıra bankalar, kargolar ve eczaneler de 30 Ağustos Pazartesi günü kapalı olacaktır. Eczaneler nöbetçi usulü çalışacak, hastaneler ise acil bölümlerinde ise faaliyetler devam edecektir.Resmi tatiller arasında bulunan 30 Ağustos Zafer Bayramında her sene olduğu gibi bu sene de kamu, kurum ve kuruluşları resmi tatilden yararlanacak. Banka, kargo ve noterlerde işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise 27 Ağustos 2021 tarihinde işlemlerini gerçekleştirecekler. Yetkililerden gelen açıklamalara göre hafta sonundan sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gelmesiyle birlikte üç günlük tatil uygulanacak. 30 Ağustos pazartesi bankalar, kargolar ve noterler hizmet vermeyecekler.sorusu ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.