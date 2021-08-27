30 Ağustos’ta Noterler Açık mı? 30 Ağustos 2021 Noterler Çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramına günler kala devir, vekaletname ve onay işlemi gerçekleştirecek kişiler noterlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. 30 Ağustos Pazartesi günü notere giderek devir, vekaletname, noter onayı gibi işlemler gerçekleştirecek olan vatandaşlar ’30 Ağustos’ta noterler açık mı?’ sorusunu gündeme getirdi. Pek çok kişinin sorduğu soruya yanıt gecikmedi! Peki, 30 Ağustos’ta noterler açık mı?
Noter onayı, vekaletname ve devir işlemleri gibi pek çok işlem için kullanılan noterler hafta sonları faaliyet göstermiyor. Bir süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında nöbetçi noterlik uygulamasının da kaldırılmasıyla birlikte pek çok kişi noterlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Noterdeki işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 30 Ağustos’ta noterler açık mı? sorusunu gündeme getirdi. Peki, 30 Ağustos’ta noterler açık mı? İşte 30 Ağustos noterlerin çalışma saatleri…