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27 Ağustos Cuma Hutbesi Konusu Nedir? 27 Ağustos Cuma Hutbesi Yayınlandı mı?

27 Ağustos Cuma Hutbesi Konusu Nedir? 27 Ağustos Cuma Hutbesi Yayınlandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma Hutbesi paylaşımını gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Perşembe gecesi yayınlanan Cuma Hutbesinde bu hafta konu başlığı olarak “Allah’ın yardım ettiğine mağlubiyet yoktur” seçildi. İşte 27 Ağustos Cuma hutbesi…

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:52
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:06
27 Ağustos Cuma Hutbesi Konusu Nedir? 27 Ağustos Cuma Hutbesi Yayınlandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftanın merakla beklenen Cuma Hutbesi konusunu 26 Ağustos Perşembe gecesinde yayınladı. Müslümanların heyecanla gündeme getirdiği '27 Ağustos Cuma hutbesi konusu nedir?' sorusu cevaplandırıldı. Cuma namazına katılacak olan kişilere okunacak olan hutbede bu hafta Allah'ın inananlara yardımından bahsedilecek. Peki, 27 Ağustos Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 27 Ağustos Cuma namazı saatleri



27 Ağustos 2021 Cuma Hutbesi Konusu


ALLAH'IN YARDIM ETTİĞİNE MAĞLUBİYET YOKTUR


Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler.”

Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah'tan başka ilâh yoktur, O'nun ortağı da yoktur. Mülk ve hamd O'na aittir. O her şeye kâdirdir. Güç ve kuvvete ancak Allah'ın yardımı ile erişilir.”

Aziz Müminler!

Henüz Hz. Ömer'in hilafet yıllarıydı. Cenâb-ı Hakk'ın yardımı, İyâz b. Ganem komutasındaki sahabe-i kiram efendilerimizin cesaret ve fedakârlığıyla Diyarbakır fethedilmiş, Anadolu'muzun kapıları İslam'a açılmıştı. Yine böyle bir Ağustos günü Malazgirt zaferiyle Anadolu, İslam'ın ve Müslümanların ebedi yurdu oldu. O günden bugüne şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklar, hak ve hakikatin, güven ve cesaretin, huzur ve barışın sembolü, zalimin hasmı, mazlumun umudu oldu.

Kıymetli Müslümanlar!

Şanlı tarihimiz şahittir ki ecdadımızın gayesi, kuru bir kavga, basit bir cihangirlik davası değildir. Cennetmekân ecdadımız “ya muzaffer olur gayeme ulaşırım; ya da şehit olur cennete girerim” düşüncesiyle sefere çıkmıştır. Allah! Allah! nidalarıyla, biraz sonra öleceğini bile bile ve en ufak bir tereddüt göstermeden vatanını müdafaa etmiştir. İ'lâ-yi kelimetullah yani Allah'ın sözünü yüceltmek, adalet ve merhameti bütün cihana hâkim kılmak için zaferden zafere koşmuştur. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayındaki nice zaferlere bizi ulaştıran, işte bu ruhtur. Malazgirt'te, Mohaç'ta, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da, bütün terör örgütleriyle ve şer güçleriyle mücadelemizde hep aynı ruh vardır.

Değerli Müminler!

Bugün bize düşen, bu ruhu diri tutmak, yaşatmak ve yüceltmektir. Birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden ödün vermemektir. Bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerin etrafında sımsıkı kenetlenmektir. Unutmayalım ki Allah Teâlâ'nın yardım ettiğine galip gelecek hiçbir güç yoktur.
Bu vesileyle Hz. Âdem (a.s)'dan günümüze kadar i'lâ-yi kelimetullah aşkıyla yanıp tutuşan, mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve Hakk'a yürüyen kahraman gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.

27 AĞUSTOS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?


İslam aleminin Cuma namazı için geri sayımı başladı. Dünya'nın dört bir yanında binlerce Müslüman cuma namazını eda etmek için camilerin yolunu tutacak. Peki, cuma namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte il il 27 Ağustos Cuma namazı vakitleri...

İSTANBUL: 13:11

ANKARA: 12:55

BURSA: 13:10

İZMİR: 13:18



İşte İslam alemi için son derece önemli olan 27 Ağustos Cuma namazı saatleri!

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