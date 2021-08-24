İBB'den yeni skandal! Önce yıktı sonra eskileriyle değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eyüpsultan'da bulunan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 ay önce başlayan çalışmalarda Gençlik Sokak'ta bulunan park alanının da yıkılacağını öğrenen mahalle sakinleri, bölgedeki tek deprem toplanma alanı alan yerin yıkılmaması için eylem yapmaya başladı.



Kısa sürede eylemlere geniş kitleler destek verdi. Eylemlerin devam ettiği esnada Kiptaş tarafından yürütülen projenin açılışı için bölgeye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi. Mahalleli İmamoğlu'na dertlerini anlatmak istese de açılışta yaşananlar sorunun daha çok büyümesine neden oldu. Ekrem İmamoğlu'nun makam aracının Mahalle sakinlerinden Ayşe Topçu'ya çarpması sonucu Topçu'nun kolu kırıldı.







MAHALLE SAKİNLERİ KONUYU YARGIYA TAŞIDI



Yaşanan durum karşısında şoke olan vatandaşlar, çözümün İBB'den gelmeyeceğini anlayınca günlerce sürecek eylemlerle parklarında nöbet tutmaya başladılar. Kadın, çocuk, genç onlarca kişi çadır kurarak sabaha kadar parkta nöbet tuttu. Baskı ve yıldırmalara boyun eğmeyen mahallinin tek gayesi ise civardaki tek yeşil alanlarını betonarme yapılara mahkûm etmemekti.



Bu esnada bir araya gelen 40 kişi konunun yargıya taşınması gerektiğini belirtti. Toplanan bin imza ile İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne giden mahalle sakinleri park alanının yıkılmaması için dava açtı. Açılan davadan sonra İBB'nin mahkeme sürecine göre hareket edeceğini düşünen mahallelinin içi rahatladı.



AĞAÇLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ



Yaklaşık 2 ay sonra İBB parkın yıkımını tekrar gündeme getirdi. Polis, zabıta ve çalışanlarla Gençlik Parkı'na gelen İBB, yeşil alanın etrafını panellerle çevirdi. Mahalle sakinleri yıkıma dirense de iş makineleri ile alana giren İBB, parktaki oyun alanlarını, spor aletlerini kırdı. Ağaçları yerinden söktü. Ne yapacaklarını bilemeyen mahalleli ertesi gün nöbetçi mahkemeye giderek yıkımı durdurma kararı aldı. Kararı şantiye müdürüne gösteren vatandaşlar, yıkımın durmasını bekledi. Ancak İBB, alınan karara rağmen yıkıma devam etti. Tepkilerin yoğunlaşması üzerine Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine gelerek kararı uygulamak adına parkın etrafına şerit çekti.



YENİ BANKLAR, ESKİLERİYLE DEĞİŞTİ



30 gün sürecek durdurma kararının sonunda ne olacağı merak edilirken İBB, yeni skandala imza attı. Kentsel dönüşüm projesi içerisinde kalacak olan siteye ait küçük bir park yapan İBB, tüm mahalle sakinlerinin bu alandan faydalanacağını öne sürdü. Kısa süre sonra olayın iç yüzü ortaya çıktı. Vatandaşlara yönelik yıldırma politikası uygulayan İBB, yapılan küçük park alanı içerisine yerleştirdikleri yeni bankları, eski banklarla değiştirdi. BB çalışanlarının yeni bankları tıra yüklediği eski bankları da alana bıraktığı görüldü.