BBC Türkçe özür dileyip paylaşımını sildi! Akşener ve Kılıçdaroğlu özür dileyecek mi?

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın Mail on Sunday gazetesi için kaleme aldığı makaleyi haberleştiren BBC Türkçe; "Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlığı ile paylaşımda bulundu. Skandal şekilde çarptırılan makale kısa sürede sosyal medyada yayıldı. BBC Türkçe'nin çarpıtma haberini paylaşarak algı oluşturanlar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yer aldı. Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı haberi süratle yalanlarken, BBC Türkçe de haberi çarpıttığını kabul ederek özür diledi. Bunun üzerine gözler Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çevrildi.



BBC TÜRKÇE'DEN ALGI OPERASYONU



İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın Mail on Sunday gazetesi için kaleme aldığı yazıyı haberleştirerek okuyucularına duyran BBC Türkçe yazıyı oldukça çarpıtan bir ifade ile verdi.



"Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlığı ile girilen ve sosyal medyada paylaşılan haber kısa sürede viral oldu.



KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER YALANA ORTAK OLDU



BBC Türkçe'nin çarpıtma haberi sonrası harekete geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan algı operasyonuna soyundu. Kılıçdaroğlu; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gelecek açıklamayı beklemeden şu ifadeleri kullandı.



İngiltere'ye de buradan sesleniyorum: Size hizmet eden Afganları ölüme terk etmiş olmanız insanlık dışıdır. Ancak şu konuda emin olun ki, sizin sorumsuzluğunuzun ceremesini halkımız mahallesinde çekmeyecek. Kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz!



Şimdi Erdoğan'a sorum şu: "Ben anlaşma yapmadım" dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar? Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Erdoğan!



Gelişmelere dair sizi bilgilendirmeye devam ediyorum. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye'de "mülteci merkezleri" kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak.



DIŞİŞLERİ YALANLADI, KILIÇDAROĞLU YALANI HALA SAHİPLENDİ



Dışişleri Bakanlığı, BBC Türkçe'nin infial yaratan haberi sonrası açıklama yayınladı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Birleşik Krallık basınında yeralan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.



Kılıçdaroğlu bu açıklamaya rağmen yalanı ısrarla sahiplenmeye devam etti; "Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı'na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık." ifadeleri ile bu kez de Dışişleri Bakanlığı'nı hedef aldı.



AKŞENER DE ALGI OPERASYONUNA KATILDI



CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti de algı operasyonundan geri durmadı. BBC Türkçe'nin haberi sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener de yalana sahip çıktı ve paylaşımda bulundu.



BBC Türkçe'nin haberini paylaşan Akşener; "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Erdoğan" ifadeleri ile Başkan Erdoğan'ı açıktan hedef aldı.



Hızını alamayan Akşener; İngilizce bir paylaşım daha yaparak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u etiketledi.



Akşener şu ifadeleri kullandı:



Sayın Başbakan Boris Johnson



Afgan mültecilerle ilgili bu tür anlaşmalar Türk halkının iradesine aykırıdır ve bu nedenle bizim açımızdan gayri meşrudur.



Bir sonraki seçimden sonra Sayın Erdoğan gittiğinde topraklarımızda bu tür kamplara izin vermeyeceğiz.



Dikkatli olun.



İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN YALAN HABERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ



İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Wallace'ın makalesinde Türkiye ile ilgili bir ifadenin yer almadığını söyledi.



Altun, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:



Kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye'deki muhalefet sahip çıktı. Makalenin tek bir kelimesini dahi okumadan bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar. Olayın aslına hiç bakmadan canla başla bu iftirayı yaymak için uğraştılar.



Dışişleri Bakanlığımız, hızla aşağıdaki açıklamayı yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz.



Yalan kötüdür, yalan tehlikelidir. Yalandan medet umanlara diyoruz ki, yalanla abad olunmaz, ancak rezil olunur. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Biz her şartta gerçeği, doğruyu, hakkı ve hakikati söyleyeceğiz.



BBC TÜRKÇE YALAN HABERİ KABUL ETTİ ÖZÜR DİLEDİ



Yaşanan gelişmelerin üzerine BBC Türkçe bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada; İngiliz Savunma Bakanı'nın ifadelerinin çarpıtıldığı kabul edildi ve özür dilendi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"BBC Türkçe zaman zaman İngiltere medyasında çıkan Türkiye ile ilgili haberleri özetleyerek okuyucularına aktarır. Pazar günü de Mail on Sunday gazetesi İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Afganistan'dan çıkarılmaya çalışılan Afgan mültecilerle ilgili bir makalesini yayımlamış, buna ek olarak da Savunma Bakanı'nın makalesindeki bazı sözlerini de içeren ayrı bir haber yapmıştır.



Bu haberde Savunma Bakanı'nın sözlerine ek olarak, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen Afgan mülteciler için geçici işlem merkezleri kurulması amacıyla Türkiye ve Pakistan'ın düşünüldüğü de belirtilmiştir.



Mail on Sunday gazetesinin bu haberinin başlığı bu şekildedir. Yine Guardian gazetesinin internet sayfasında benzer bir haber yer almıştır. İlk başlığı şu şekildedir.



Bu haberlerin aynı gün BBC Türkçe'de aktarılan ilk halinde ise bir atıf hatası yapılmış ve hem haberde, hem de başlıkta İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a atfen 'hükümetin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da işlem merkezleri kurulmasını' değerlendirdiği ifadelerine yer verilmiştir.



Bunun aslında İngiltere Savunma Bakanı'na ait ifadeler olmadığını, İngiltere Savunma Bakanlığının kaynaklarına atfen, Türkiye ve Pakistan'ın da düşünüldüğüne ilişkin bir niyet beyanı olarak Guardian ve Mail on Sunday gazetelerinde yer almış olan bir bilgi olduğunu, sehven bakana atfen verildiğini belirtiriz.



İnternet sayfamızda daha sonra yapılan haberde bu hata düzeltilmiş ve söz konusu İngiltere gazetelerinde yer alan haberler ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır.



Sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan, izleyicilerimizden özür dileriz."



AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?



Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'nin yalanlamasına rağmen sosyal medya paylaşımlarını henüz silmedi ve bir açıklama yayınlamadı. BBC Türkçe'nin haberi kaynağından yalanlaması sonrası Millet İttifakı liderlerinin özür dileyip dilemeyeceği merakla bekleniyor.



Kılıçdaroğlu, daha önce de Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı şeklindeki yalan haberi üniversite sınavına bir gün kala yaymış, haberin yalanlanmasına rağmen silmemiş ve özür dilememişti.



KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E TEPKİ YAĞIYOR



Haberin yalanlanmasının ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu'na sert tepkiler geldi. İşte o tepkilerden bazıları:



Fahrettin Altun: Evet… İngiltere Savunma Bakanının "olmayan ifadeleri" üzerinden hükümetimize saldıranları üzecek bir haberimiz var! Başta BBC Türkçe olmak üzere bu yalanı dolaşıma sokan medya kuruluşları biz yalanlarını ortaya çıkarınca ilgili paylaşımlarını sildiler. Bu iyi, fakat… Bu yalanın peşine takılıp milletimizi yalan ve yanlış bilgilerle meşgul edenler ne olacak? Yapmayın! Bunu alışkanlık haline getirdiniz, yazıktır! Milletimize bir özür borcunuz var. Lütfen özür dileyin ve artık yalan söylemeyi bırakın.



Hamza Dağ: Haberi yapan siteler özür ve düzeltme yayınladılar. Trollendiniz sayın Genel Başkanlar. Kılıçdaroğlu ve Akşener siz de paylaşımlarınızı silmeyi ve özür dilemeyi düşünür müsünüz?



Mustafa Varank: Bu tweet kullanım dışı. Kendi Cumhurbaşkanına inanmak yerine koltuk sevdasına taşeronluk yaptığın İngiliz BBC, tivitini silip özür diledi sayın Meral Akşener en azından BBC özür dileyip tivitini silecek erdeme sahip olduğunu gösterdi, sizde o da yok!



BAKAN AKAR'DAN 'İLTİCA MERKEZİ' İDDİALARINA YANIT: MÜMKÜN DEĞİL



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz basınındaki Savunma Bakanı Wallace'ın makalesinde geçtiği iddia edilen ve Türkiye ve Pakistan'da iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki iddiaları hakkında konuştu. Akar, "Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Birleşik Krallığın ülkesine götürmeyi planladığı Afganlar için Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ediyor. Ama basına yansıtıldığının aksine ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil" ifadelerini kullandı.