Son dönemde İstanbul’un pek çok ilçesinde görülen Asya Kaplan Sivrisineği vatandaşları huzursuz ediyor. Söz konusu sineğin sokmasıyla; ısırık bölgesinde kızarıklık, morluk, ateş ve yoğun şişlik görülüyor. Peki, bu sinek hangi hastalıklara sebep oluyor? Asya kaplan sivrisineğinden korunmanın yolları nelerdir?





Asya Kaplan Sivrisineği nedir?



Asya Kaplan Sivrisineğinden Korunmanın Yolları Nelerdir?



Asya Kaplan Sivrisineği Isırığının Belirtileri Nelerdir?



Asya Kaplan Sivrisineği Hangi İllerde Var?



Son zamanlarda İstanbul’un bazı ilçelerinde yaygın olarak görülen Asya Kaplan Sivrisineği soktuğu yerde kaşıntı, şişlik ve morluğa sebep oluyor. Yaz aylarının başından itibaren ilk kez adı duyulan ve pek çok insanı Asya kaplan sivrisineği nedir sorusunu sormasına sebep olan sivrisinek hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirildi. Öyle ki bazı kişilerin bu sivrisineğin ısırığı sonrasında hastaneye gitmek zorunda kalması araştırmaların seviyesinin artmasına sebep oldu. Peki, İstanbul’un ardından pek çok ilde görülenBilimsel ismi Aedes albopictus olan Asya Kaplanı sivrisineği, kısa süre içerisinde pek çok bölgeye yayılabilen zararlı sivrisinek türlerinden birisidir. Asya kaplan sivrisineği canlı olan en önemli 100 istilacı canlı türü arasında yer alıyor. Bu sebeple Asya kaplan sivrisineğinin yer aldığı bölgelerde sivrisineğe karşı koruyucu önlemler almak son derece önemli. Alanında uzman doktorlar vatandaşlardan gelen Asya kaplan sivrisineğinden nasıl korunabiliriz sorusuna çeşitli yanıtlar gerçekleştirmiştir. İşteİstanbul'da şehir genelinde pek çok kişiyi rahatsız eden Asya Kaplan sivrisineği istilası, sıradan sivrisineklere göre oldukça zehirli türler arasında yer alıyor. Zehirli Asya kaplan sivrisineği tarafından ısırılan vatandaşların anlattıklarına göre; Asya kaplan sivrisineği ısırdığı bölgede şişlik, kızarıklık ve kaşıntıya sebep oluyor.Asya Kaplan sivrisineği tarafından ısırılan bölgenin morardığını belirtilen vatandaşlar, Asya kaplan sivrisineğinin ısırdığı bölgede kalıcı ize neden olduğunu belirtiyor. Özellikle gece saatlerinde artan Asya Kaplan Sivrisineği, İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerde de yaygın olarak görülmeye başladı. PekiAsya Kaplan Sivrisineğinin çoğalmasını engellemek için evde durgun su bulundurulmamalıdır.Açık havaya çıkarken kolları ve bacakları kapatan kıyafetler tercih edilmelidir.Vücuttan kısa sürede uçmayan sinek koruyucu krem ve yağlar kullanılmalıdır.Sinekleri çeken kokular kullanılmamalıdır.Sıcakların artmasıyla birlikte ortaya çıkan Asya Kaplan sivrisineği her geçen gün daha fazla yayılıyor. Sıradan sivrisinek ısırığı ve Asya Kaplan sivrisineği ısırığını ayırt edemeyen vatandaşlar, Asya Kaplan sivrisineği ısırığı belirtileri neler?'' sorusunu araştırmaya başladı. Sıradan sivrisinek ısırığı ile benzerlik gösteren Asya kaplan sivrisineği ısırığı ciddi semptomlara sebep oluyor.*Şişlik,*Çok fazla kızarıklık,*Isırılan bölgede morarma,*Alerji,*Normalden çok kaşıntı,*Kan toplanması,Asya Kaplan sivrisineği ısırığının belirtileri arasında yer alıyor. Sivrisinek ısırığı sonrasında bu belirtileri gören kişiler zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmelidir. Tedavi ve müdahale gerçekleştirilmediği durumlarda ciddi problemler ortaya çıkabilir.Asya Kaplanı Sivrisineği Artvin, Bursa, Çanakkale, Düzce, İzmir, Kocaeli, Giresun, Ordu, Rize, Sakarya, Tekirdağ ve Trabzon başta olmak üzere pek çok ilde bulunuyor. Alanında uzman doktorlar bu sineğin özellikle Karadeniz için ciddi bir tehlike oluşturabileceğini söylüyor.Yaz ayları bitse de Asya Kaplan sivrisineğinden korunma yolları dikkate alınmalıdır. Sivrisinek ısırığının belirtilerine bakarak ciddi bir durum görülmesi durumunda mutlaka doktor kontrolüne gidilmelidir.