Yasemin Güveli Kimdir? Yasemin Güveli Kaç Yaşında Evli mi

Çocukluk yıllarında voleybol kariyerine başlayan , Yasemin Güveli, başarılı performansıyla Milli Takım'da alt gruplarında yer almaya hak kazanmıştır. Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, Türkiye Ligi şampiyonluğu gibi pek çok başarıya imza atan Yasemin Güveli, A Milli Kadın Voleybol takımında yer alması ile bir kez daha adını duyurmayı başarmıştır. Peki, Şampiyonada gösterdiği başarı ile adından söz ettiren Yasemin Güveli kimdir? Yasemin Güveli hangi takımlarda oynamıştır?





Yasemin Güveli Kimdir?



Yasemin Güveli Kaç Yaşında?



Yasemin Güveli Başarıları Nelerdir?



Eczacıbaşı altyapısında voleybol hayatına başlayan Yasemin Güveli, 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Orta oyuncu olarak A Milli Kadın Voleybol takımında oynayan Yasemin Güveli, ilk A Takım tecrübesini 2017-2018 sezonunda yaşamıştır. Beşiktaş ve Karayolları takımlarında kiralık oyuncu olarak yer aldıktan sonra 2019-2020 sezonunda yeniden Eczacıbaşı VİTRA oyuncusu olmuştur.Altyapı Milli Takımlarında da yer alan Güveli, Genç ve Yıldız Milli Takımlarıyla Dünya Şampiyonası dördüncülüğü, Avrupa Gençler Şampiyonası’nda üçüncülük ve 2015 EYOF Şampiyonluğu yaşadı. 2018-2019 Vestel Venus Sultanlar Ligi lig, en çok blok yapan orta oyuncu olmuştur.2019-2020 sezonunda takımının iki önemli başarısında aktif rol almıştır. Pek çok kişisorusunun cevabını merak ediyor. İşte Yasemin Güveli hakkında merak edilen her şey…A Milli Takım Voleybol oyuncularından birisi olan Yasemin Güveli, 5 Ocak 1999 yılında dünyaya gelmiştir. 5 Ocak 199 yılında doğan Yasemin Güveli 22 yaşındadır. Peki,A Milli Takımda da yer alan Yasemin Güveli, Genç ve Yıldız Milli Takımlarıyla Dünya Şampiyonası dördüncülüğü, Avrupa Gençler Şampiyonası’nda üçüncülük ve 2015 EYOF Şampiyonluğu yaşamıştır. 2018-2019 Vestel Venus Sultanlar Liginde, en çok blok yapan orta oyuncu olan Yasemin Güveli, 2019-2020 sezonunda takımının iki önemli başarısına imza atmıştır. 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazanan Yasemin Güveli, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmiş ve ardından A Takım kariyerinde büyük başarılardan birine imza atmıştır. 2020 Şampiyonlar Ligi grup etabında, oynadığı 6 maçta 20 sette toplam 22 blok yaparak etabın en iyi blok yapan oyuncusu olmuştur.ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.